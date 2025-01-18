الكويت: موعد انتهاء إجراء البصمة البيومترية في الفترة المسائية

أعلنت الجهات المعنية في الكويت عن موعد انتهاء إجراء البصمة البيومترية في الفترة المسائية، وذلك بعد فترة من تطبيق النظام في مختلف المراكز. سيتم تعديل مواعيد العمل لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في البلاد.

كتب محمد سعد – أعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن استمرار إجراء البصمة البيومترية في مراكز التبصيم التابعة لها بجميع المحافظات وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء توخمج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأوضحت الادارة في تعميم أن تلك المواعيد التي يتم العمل بها في الفترة المسائية تنتهي بنهاية شهر يناير 2025.

وبينت الإدارة أنه من تاريخ 1 فبراير المقبل سيعود نظام العمل إلى طبيعته ليكون من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً.

على المواطنين والمقيمين الراغبين في إتمام إجراءات البصمة البيومترية خلال الفترة المسائية الاستفادة من الفرصة قبل انتهاء الموعد المحدد. تأكدوا من متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية لمزيد من المعلومات.