أحدث وأقوى هواتف الفئة الرائدة بكاميرات 200 ميجا بكسل: سعر ومواصفات Oppo Find X8 Pro في الكويت

أطلقت Oppo أحدث هواتفها في الفئة الرائدة، Oppo Find X8 Pro، الذي يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل، مما يجعله واحدًا من أقوى الهواتف من حيث جودة التصوير في السوق. مع تصميم فاخر وأداء استثنائي، أصبح هذا الهاتف من أبرز الخيارات للمستخدمين في الكويت الذين يبحثون عن هاتف يتفوق في جميع الجوانب.

كتب محمد سعد – تعلن شركة أوبو عن أحدث وأقوى هواتفها 2024 وهو هاتف Oppo Find X8 Pro المنافس القوي لهواتف الفئة الرائدة، حيث يأتي بتصميم ممتاز مع خامات عالية بمواصفات قوية تنافس أفضل شركات المحمول مثل سامسونج وأيفون، حيث يتميز الهاتف بشاشة مميزة بنوع أموليد بمعدل تحديث عالي 120 هرتز بسطوع عالي جداً، مع وجود بطارية ضخمة جداً تعمل لفترة طويلة بدون قلق على الشحن، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم أهم تفاصيل مواصفات Oppo Find X8 Pro وأسعاره على النحو التالي قمطور بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل مواصفات Oppo Find X8 Pro

تقدم الشركة موبايل أوبو فيند أكس 8 برو بمواصفات رائدة عالمية تجعله منافس قوي وتتلخص في الآتي:

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التصميم الخارجي يأتي بأبعاد 162.3×76.7×8.2 ملم

أما الوزن يأتي 215 جرام

يأتي بخامات تصنيع من الزجاج في ظهر الهاتف مع فريم معدن

الألوان المتوفرة الأزرق والأبيض والأسود المعالج يأتي معالج هاتف Oppo Find X8 Pro Dimensity 9400

من تصنيع شركة ميديا تيك

التكنولوجيا دقة الـ 3 نانو ميتر

أما المعالج الرسومي بنوع Immortalis-G925 الشاشة تأتي من نوع LTPO AMOLED

الجودة 1.5k وبدقة 1264×2780 بكسل

أما المساحة تأتي بحجم 6.78 بوصة

معدل التحديث تأتي بتردد 120 هرتز كما في هاتف Xiaomi Poco X6 Pro

درجة السطوع تصل 4500 شمعة الكاميرات الخلفية يأتي هاتف Oppo Find X8 Pro بأربع كاميرات خلفية حيث تكون:

الكاميرا الأولى والرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر سوني نوع LYT-808 مع دعم المثبت البصري

الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر سوني وبمثبت بصري وخاصة بالتصوير القريب الزوم

الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر سوني بالمثبت البصري وخاصة وخاصة لعمل الزوم الحقيقي والديجتال حتى 120x

أما الكاميرا الرابعة بدقة 50 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع

مزود بفلاش خلفي من نوع led فلاش الكاميرا الأمامية يأتي الهاتف بعدسة سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل البطارية تأتي بطارية Oppo Find X8 Pro بسعة كبيرة 5910 مللي أمبير

دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط

ودعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط سوفت وير يعمل الجوال بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15

واجهة المستخدم ColorOS 15

سعر هاتف Oppo Find X8 Pro

يتوفر جوال Oppo Find X8 Pro في الخارج لذاكرة 512 مع 16 جيجا رام بسعر حوالي 1200 دولار.

إذا كنت من عشاق التصوير أو ببساطة ترغب في اقتناء هاتف يقدم لك كل ما تحتاجه من تقنيات حديثة، فإن Oppo Find X8 Pro سيكون الخيار المثالي لك. تأكد من متابعة الأسعار والعروض في الكويت للحصول على أفضل صفقة.