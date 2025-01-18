أحدث وأقوى هواتف الفئة الرائدة بكاميرات 200 ميجا بكسل: سعر ومواصفات Oppo Find X8 Pro في الكويت
أطلقت Oppo أحدث هواتفها في الفئة الرائدة، Oppo Find X8 Pro، الذي يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل، مما يجعله واحدًا من أقوى الهواتف من حيث جودة التصوير في السوق. مع تصميم فاخر وأداء استثنائي، أصبح هذا الهاتف من أبرز الخيارات للمستخدمين في الكويت الذين يبحثون عن هاتف يتفوق في جميع الجوانب.
كتب محمد سعد – تعلن شركة أوبو عن أحدث وأقوى هواتفها 2024 وهو هاتف Oppo Find X8 Pro المنافس القوي لهواتف الفئة الرائدة، حيث يأتي بتصميم ممتاز مع خامات عالية بمواصفات قوية تنافس أفضل شركات المحمول مثل سامسونج وأيفون، حيث يتميز الهاتف بشاشة مميزة بنوع أموليد بمعدل تحديث عالي 120 هرتز بسطوع عالي جداً، مع وجود بطارية ضخمة جداً تعمل لفترة طويلة بدون قلق على الشحن، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم أهم تفاصيل مواصفات Oppo Find X8 Pro وأسعاره على النحو التالي قمطور بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تفاصيل مواصفات Oppo Find X8 Pro
تقدم الشركة موبايل أوبو فيند أكس 8 برو بمواصفات رائدة عالمية تجعله منافس قوي وتتلخص في الآتي:
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|التصميم الخارجي
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|المعالج
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|الشاشة
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|الكاميرات الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|البطارية
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|سوفت وير
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سعر هاتف Oppo Find X8 Pro
يتوفر جوال Oppo Find X8 Pro في الخارج لذاكرة 512 مع 16 جيجا رام بسعر حوالي 1200 دولار.
إذا كنت من عشاق التصوير أو ببساطة ترغب في اقتناء هاتف يقدم لك كل ما تحتاجه من تقنيات حديثة، فإن Oppo Find X8 Pro سيكون الخيار المثالي لك. تأكد من متابعة الأسعار والعروض في الكويت للحصول على أفضل صفقة.