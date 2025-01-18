“الاتحاد تغيَّر حاله”: مظاهرة غاضبة أمام مقر الأهلي تطالب بطرد المسؤولين

شهدت الساعات الأخيرة في المملكة مظاهرة غاضبة أمام مقر النادي الأهلي، حيث تجمع عدد من جماهير الفريق مطالبين بإقالة المسؤولين داخل النادي. التصعيد جاء عقب سلسلة من النتائج السلبية التي شهدها الفريق، والتي دفعته إلى أداء ضعيف مقارنة بتوقعات الجماهير والإدارة.

كتب محمد سعد – نظمت رابطة مشجعي النادي الأهلي مظاهرة كبيرة بالقرب من بوابة النادي، احتجاجًا على سلسلة الإخفاقات المتواصلة.

لم ينجح الأهلي في إسعاد جماهيره هذا الموسم، حيث ودّع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا أمام الجندل، كما خسر آخر مباراة له في الدوري السعودي ضد الخلود، في مباراة قدم فيها لاعبو الأهلي أسوأ مستوياتهم. وفي هذا السياق، اجتمع مشجعو الأهلي بالقرب من مقر النادي، رافعين أصواتهم مطالبين بإقالة رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي، وأيضًا البريطاني لي كونجرتون، المدير الرياضي للنادي. وفي تصريح حصري لموقعنا، قال منسق المظاهرة: “الاتحاد والهلال يتم دعمهما أكثر من الأهلي، لكن هذا ليس عذرًا لإخفاق الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي في إبرام التعاقدات. هناك أندية في الدوري بدون دعم وتحقق نتائج أفضل وتقدم مستويات أفضل من لاعبي الأهلي”. وأضاف: “كل أندية الصندوق تغير حالها، على رأسها الاتحاد، إلا الأهلي تراجع وراء تراجع”.

جدير بالذكر أن خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعد الجماهير باستقطاب ثنائي عالمي للفريق في الميركاتو الحالي، إلا أنه لم يحدث أي شيء حتى الآن.

المظاهرة تؤكد حجم الغضب والاستياء الذي يعم صفوف جماهير الأهلي، التي تتطلع إلى التغييرات الجذرية في القيادة لتحقيق استقرار الفريق والعودة إلى المنافسة. يبقى أن ننتظر قرارات الإدارة في الفترة المقبلة.