“عندي شروط!”: محمد كنو يرفض عرض الوليد بن طلال المليوني لتجديد عقده

فاجأ محمد كنو، نجم الهلال السعودي، الجميع برفضه عرضًا مغريًا قدمه الأمير الوليد بن طلال لتجديد عقده مع الفريق. في تصريح له، أكد كنو أنه لا يمانع في التجديد بشرط تلبية بعض المطالب التي وصفها بـ”الشخصية” والمهمة لمستقبله في الملاعب.

كتب محمد سعد – اعترفت إدارة نادي الهلال بعدم نجاحها حتى الآن في التوصل إلى اتفاق رسمي مع لاعب الفريق محمد كنو لتجديد عقده.

دخل محمد كنو منذ الأول من يناير الجاري الفترة الحرة من عقده، مما يتيح له ولوكيل أعماله التفاوض مع أي نادٍ آخر للانتقال إليه بشكل مجاني في نهاية الموسم. وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الهلال أنها قدمت عرضًا رسميًا لمحمد كنو لتجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، براتب سنوي قدره 8 ملايين و500 ألف ريال سعودي، إلا أن اللاعب رفض العرض. وأفادت المصادر ذاتها بأن كنو طالب في شروطه بزيادة القيمة المالية للعرض، بالإضافة إلى تمديد مدة العقد، حيث اشترط التجديد لمدة لا تقل عن موسمين. من الجدير بالذكر أن سمو الأمير الوليد بن طلال كان قد أبلغ إدارة الهلال في وقت سابق استعداده لتحمل تكاليف تجديد عقد كنو.

يشار أن إدارة النادي تتمسك بسياسة جديدة تقضي بتمديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين لموسم واحد فقط، مما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفنية والإدارية للفريق.

يبقى أن نرى كيف ستتطور المفاوضات بين كنو والهلال، وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، أم أن اللاعب سيبحث عن تحدٍ جديد. انتظروا المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة