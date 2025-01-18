بطلب من بلان: الاتحاد يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع لاعب النصر

أصبح الانتقال المحتمل لأحد لاعبي النصر إلى الاتحاد حديث الشارع الرياضي، حيث تقدم الأخير بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب بناءً على طلب مدربه الفرنسي، بلان. يبدو أن الاتحاد يهدف إلى تعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة كبيرة، وتعتبر هذه الخطوة محاولة جادة لتقوية الفريق في المنافسات المقبلة.

كتب محمد سعد – قدمت إدارة نادي الاتحاد عرضًا رسميًا للتعاقد الدائم مع أحد لاعبي النصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الاتحاد قد استعار المدافع الدولي السعودي عبد الإله العمري من النصر في سبتمبر من الموسم الماضي لمدة موسم واحد.

وأثار العمري إعجاب المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي طالب إدارة النادي بالتفاوض مع النصر للحفاظ على خدمات اللاعب بشكل دائم.

وبحسب مصادرنا، تقدمت إدارة الاتحاد قبل قليل بعرض رسمي إلى نظيرتها في النصر لشراء عقد العمري، الذي يمتد مع النصر حتى عام 2028.

يُذكر أن العمري شارك مع الاتحاد في 9 مباريات فقط هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، بمجموع 656 دقيقة لعب، دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

مع تقديم العرض الرسمي، ينتظر الجميع رد النصر بشأن هذه الصفقة المثيرة. سيكون من المثير متابعة تطورات المفاوضات في الأيام المقبلة ومدى تأثيرها على العلاقة بين الناديين..