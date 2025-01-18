“ما تحتاج أفكر”: محمد العويس يكشف عن أفضل مباراة في مسيرته

كشف محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي والأهلي، عن أفضل مباراة في مسيرته الكروية. وفي تصريح صريح، أكد العويس أنه لم يكن بحاجة للتفكير طويلًا ليحدد اللقاء الذي يعتبره الأفضل، وهو ما يعكس أهمية تلك اللحظة في حياته المهنية.

كتب محمد سعد – كشف حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال، محمد العويس، عن رأيه بشأن أفضل مباراة خاضها خلال مسيرته الرياضية.

يُعد محمد العويس من أبرز الحراس السعوديين الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ الكرة السعودية، كما أنه يحظى باحترام وتقدير كبير من جماهير الهلال والجماهير السعودية عامة.

خلال معسكر النادي الذي أقيم اليوم، خصص الهلال فقرة ترفيهية لجماهيره للتفاعل مع لاعبي الفريق والتعرف عليهم بشكل أفضل، وقد تضمنت الفقرة أسئلة موجهة للاعبين، حيث طُلب من العويس تحديد المباراة الأفضل في مسيرته.

وجاء رد العويس سريعًا دون تردد: “ما تحتاج للتفكير… مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين”.

وأكمل العويس الفقرة بسؤال وجهه لزميله حسان تمبكتي: “ما هو أفضل سيناريو مباراة؟”، ليجيب تمبكتي قائلاً: “مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين”.

الجدير بالذكر أن مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين كانت من أبرز مفاجآت كأس العالم 2022، حيث تمكن المنتخب السعودي من الفوز بنتيجة 2-1 في لقاء تألق فيه النجم سالم الدوسري بشكل لافت وسجل هدفًا تاريخيًا.

يظل هذا التصريح دليلًا على أهمية تلك المباراة في مسيرة العويس، والتي أضافت له الكثير من الإنجازات والذكريات التي لا تُنسى. سيظل يتذكرها كلما نظر إلى مسيرته الرياضية المشرقة.