صرح فيصل أبوثنين، لاعب الأهلي السابق، بأن فريقه لا يحتاج إلى دعم مالي كبير كما يعتقد البعض. وأكد أبوثنين أن النصر على الرغم من الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع. في تصريح قوي، أشار أبوثنين إلى أن النجاح في كرة القدم لا يعتمد فقط على الأموال، بل على الاستقرار الفني والتخطيط الجيد.

كتب محمد سعد – كشف فيصل أبوثنين، نجم الهلال السابق، عن رأيه بشأن المطالب التي رفعتها جماهير الأهلي حول الأوضاع الحالية للنادي.

تعيش جماهير الأهلي حالة من الغضب والاستياء في الساعات الأخيرة، نتيجة غياب الدعم المالي لإدارة النادي، بالإضافة إلى إخفاق الفريق في إبرام أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وزاد الاستياء الجماهيري بعد تسرب أنباء عن توجه الإدارة نحو فسخ عقد المدرب ماتياس يايسله قبل التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد.

وفي هذا السياق، قال أبوثنين: “الأهلي لا يحتاج إلى دعم مالي لتحقيق النجاح، النصر حصل على دعم أكبر، ومع ذلك حاله ليس أفضل من الأهلي”.

وأضاف: “الأهلي بحاجة إلى تغييرات إدارية داخل النادي. مطالب الجماهير بإقالة الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي منطقية”.

وأشار إلى أن المدرب يايسله يقدم نتائج جيدة حتى الآن، قائلاً: “لا أرى أي مبرر لإقالته في هذه المرحلة”.

وعن الأندية التي تستحق الدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية، أوضح: “الهلال والأهلي، دون شك”.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس للأندية السعودية التي تسعى للتطوير، وتفتح الباب للنقاش حول أهمية التخطيط والإدارة الناجحة بعيدًا عن الدعم المالي الضخم. من المتوقع أن تثير هذه الكلمات جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية.