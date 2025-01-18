فرصة لمواطني العراق: كيفية الحصول على قرض بقيمة 25 مليون دينار عراقي

في خطوة جديدة لدعم المواطنين في العراق، تم الإعلان عن إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 25 مليون دينار عراقي. هذا التمويل يأتي ضمن إطار تعزيز التنمية المالية والمساعدة في تخفيف العبء الاقتصادي على الأفراد.

كتب محمد سعد – تعتبر سلفة مصرف الرافدين لعام 2025 واحدة من أهم الخدمات المالية التي تقدمها البنوك العراقية، حيث تجمع بين التسهيلات المالية العصرية والتكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، يأتي مصرف الرافدين كأحد أبرز المصارف في العراق، بفضل نجاحه الكبير في تلبية احتياجات مختلف الفئات من العملاء، سواء من الموظفين في القطاع العام أو الخاص، أو حتى الأفراد الذين يسعون للحصول على تمويل شخصي.

إن السلفة التي يقدمها المصرف هي فرصة مثالية للأشخاص الذين يحتاجون إلى سيولة مالية سريعة لتلبية احتياجاتهم الشخصية أو الطارئة، مع الحفاظ على معايير الأمان والشفافية، وفي هذا السياق، لا تقتصر مميزات سلفة مصرف الرافدين على سرعة الإجراءات وسهولة الحصول على المبلغ المطلوب، بل تمتد لتشمل شروطا مرنة تسهل الوصول إلى التمويل دون الحاجة إلى تقديم ضمانات أو رهونات.

مميزات سلفة مصرف الرافدين 2025 في العراق

تشمل المميزات العديد من الخصائص التي تسهم في تسهيل المعاملات المالية وخدمات الاقتراض بشكل مبتكر وفعال، يعد المصرف من بين الأوائل في العراق بفضل تقنياته المتطورة والكفاءة العالية في تقديم خدماته، فيما يلي بعض أبرز المميزات:

سرعة إجراءات الاقتراض، مما يسهل الحصول على السلفة.

عدم وجود أي رسوم إدارية أو مصاريف إضافية.

إمكانية سداد السلفة على فترات تصل إلى 5 سنوات.

تتيح السلفة لكافة موظفي القطاعين العام والخاص.

يمكن أن تصل قيمة السلفة إلى 25 مليون دينار عراقي.

فائدة السلفة لا تتجاوز 5%.

إمكانية سداد الأقساط عبر الهاتف المحمول.

عدم الحاجة لتقديم رهن أو ضمانات للحصول على السلفة.

شروط الحصول على سلفة مصرف الرافدين 2025

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها وهي كالتالي: