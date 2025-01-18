رابط نتيجة المرحلة الأولى من سكنات عدل الجزائر 2025 وشروط التقديم المطلوبة

أعلنت وزارة السكن والعمران في الجزائر عن نشر نتائج المرحلة الأولى لمشروع سكنات عدل لعام 2025، والتي تتيح للمواطنين الاستعلام عن نتائج التخصيص. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب على المتقدمين توافرها للحصول على سكن.

كتب محمد سعد – ” إستظهار ” رابط نتيجة المرحلة الأولي من سكنات عدل الجزائر 2025 بشروط مطلوبة، بعد انتهاء فترة التسجيل في سكنات “عدل 3” بالجزائر، شهد محرك البحث جوجل زيادة كبيرة في عمليات البحث المتعلقة بأسماء المقبولين في المرحلة الأولى من سكنات “عدل 3” لعام 2025، جاء ذلك من قبل المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على سكنات، وهو المشروع الذي أطلقته وزارة السكن الجزائرية لتوفير وحدات سكنية لمن لا يمتلك مسكنا خاصا، وقد أصدرت الوزارة رابطا رسميا يتيح للمواطنين الاستعلام عن طلباتهم ومن خلال موقعنا، نقدم لكم خطوات الحصول على أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من سكنات “عدل 3” لعام 2025

” إستظهار ” رابط نتيجة المرحلة الأولي من سكنات عدل الجزائر 2025 بشروط مطلوبة قم بزيارة الموقع الرسمي لوكالة “عدل” الجزائر.

اختر خيار “طلب سكنات عدل 3 المرحلة الأولى”.

اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في هذه المرحلة.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

اضغط على زر “استعلام”.

في حال تم الإعلان عن الأسماء، ستظهر قائمة بأسماء المقبولين. لم تصدر وزارة السكن والعمران الجزائرية بعد النتائج الخاصة بأسماء المقبولين، ولكن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج فور الإعلان عنها. أعلنت وزارة السكن والعمران عن الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3، والتي جاءت كالتالي: يجب أن يكون المتقدم من الجنسية الجزائرية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل الجزائر.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و 70 سنة.

يجب ألا يكون قد استفاد من أي دعم سكني حكومي سابقا.

ألا يمتلك المتقدم أي عقار مسجل باسمه.

أوضحت وزارة السكن والعمران الجزائرية أنه قد تم إغلاق التسجيل في المرحلة الأولى من سكنات “عدل 3″، وهي الآن بصدد مراجعة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بفحص الطلبات قبل إعلان النتائج حتى الآن، لم يتم تحديد موعد دقيق لإعلان الأسماء، لكن الموقع الرسمي لوكالة “عدل” يوفر إمكانية الاستعلام عن نتائج المقبولين في المرحلة الأولى.

للاستفادة من هذه الفرصة، يجب على الراغبين في التقديم مراجعة الشروط المطلوبة والتأكد من استيفائها قبل التقديم. تابع الرابط للاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من سكنات عدل الجزائر 2025