موعد انتهاء الامتحان الكتابي في مسابقة سوناطراك الجزائرية

يترقب المتقدمون لمسابقة سوناطراك الجزائرية لعام 2025 موعد انتهاء الامتحان الكتابي، حيث يعد هذا الامتحان خطوة أساسية في تحديد المقبولين للوظائف التي تقدمها الشركة. سيتمكن جميع المتسابقين من معرفة موعد انتهاء الاختبارات التي تجري في مختلف المراكز المعتمدة.

كتب محمد سعد – شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في استفسارات الباحثين عن موعد الامتحان الكتابي في مسابقة سوناطراك الجزائرية 2024، وذلك بعد إعلان شركة سوناطراك عبر موقعها الرسمي عن الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيجرى الامتحان الكتابي على دفعات تبدأ من يوم 29 ديسمبر 2024 وحتى 4 يناير 2025، تعتبر هذه المسابقة من بين أهم الفرص التي تقدمها شركة سوناطراك لأبناء الجزائر من الشباب والخريجين، حيث تتيح لهم فرصة الانضمام إلى واحدة من أكبر وأهم شركات النفط والغاز في الجزائر، تعد سوناطراك رائدة في مجال النفط والغاز، وتستقطب المسابقة عددا كبيرا من المتقدمين الذين يسعون للحصول على فرص عمل متميزة في هذه الشركة الكبرى، مما يجعلها فرصة ثمينة للشباب الجزائري للانضمام إلى القطاع النفطي الذي يشهد تطورا مستمرا ويعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

تفاصيل مواعيد الامتحان الكتابي ومساراته المختلفة

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن مواعيد الامتحان الكتابي لمسابقة 2024 والذي سيبدأ يوم 29 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 4 يناير 2025، الامتحان سيجرى على دفعات في مراكز متعددة عبر مختلف الولايات الجزائرية، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي سوناطراك لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، بالإضافة إلى ضمان شفافية وعدالة في عملية اختيار المتقدمين، تركز الشركة على توفير بيئة عمل مهنية، وينتظر أن يسهم هذا الحدث في إتاحة فرص وظيفية لمئات من الشباب الجزائري الباحثين عن وظائف في أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في الجزائر.

تعديل موعد الامتحان الكتابي في مسابقة سوناطراك 2024 للمرشحين في الفترة المسائية

في إطار حرصها على تحسين تنظيم العملية الامتحانية وضمان سلاستها، أعلنت سوناطراك عن تعديل توقيت الامتحان الكتابي للمرشحين في الفترة المسائية، وبموجب التعديل، سيجرى الامتحان الكتابي للمرشحين في الفترة المسائية يوم الجمعة 3 يناير 2025، بداية من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 5:30 مساء، يشمل هذا التعديل كافة مراكز الامتحانات في جميع الولايات الجزائرية، وذلك لضمان سير العملية بشكل منظم ومرتب، وتم الإعلان عن التغيير عبر الموقع الرسمي لشركة سوناطراك لضمان اطلاع جميع المتقدمين على التوقيت الجديد، وكذلك ضمان تيسير إجراءات الامتحان لجميع المرشحين في تلك الفترة.

من الضروري أن يتأكد المتقدمون من التفاصيل المتعلقة بمواعيد الامتحان وأماكنه لضمان التحضير الجيد. تابعوا موقع سوناطراك الرسمي للحصول على آخر التحديثات بخصوص موعد انتهاء الامتحان الكتابي.