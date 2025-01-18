يترقب العديد من المواطنين في مختلف البلدان مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية في شهر يناير 2025، حيث تتيح هذه الأيام فرصة للراحة والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية. تعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالإجازات المتاحة في هذا الشهر.

كتب محمد سعد – الإجازات والعطلات الرسمية … مواعيد الإجازات المتبقية في شهر يناير 2025 تعرف عليها الآن، يتساءل العديد من المواطنين عن أبرز الإجازات المتبقية في شهر يناير، بعد إجازة عيد الميلاد المجيد التي صادفت يوم الثلاثاء 7 يناير، فيما يلي قائمة بأهم العطلات الرسمية والعطلات الأسبوعية المتبقية حتى نهاية شهر يناير 2025، مع تواريخ المناسبات.

الإجازات والعطلات الرسمية … مواعيد الإجازات المتبقية في شهر يناير 2025 تعرف عليها الآن

1. العطلات الأسبوعية:

الجمعة 10 يناير 2025.

السبت 11 يناير 2025.

الجمعة 17 يناير 2025.

السبت 18 يناير 2025.

الجمعة 24 يناير 2025.

السبت 25 يناير 2025.

2. إجازة عيد الشرطة المصرية:

السبت 25 يناير 2025 (من المتوقع ترحيلها إلى يوم الأحد 26 يناير 2025).

3. آخر عطلة أسبوعية في يناير:

الجمعة 31 يناير 2025.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2025.

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: السبت 25 يناير 2025.

ويعتبر شهر يناير 2025 غنيا بالإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، التي تمنح المواطنين الفرصة للراحة والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، تساعد هذه العطلات في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز الشعور بالانتماء، كما توفر وقتا للموظفين للاحتفال بمناسباتهم الخاصة والانخراط في الأنشطة العائلية، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة.

العطلات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

تتضمن العطلات الرسمية في مصر لعام 2025 مجموعة من الأيام المخصصة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وتكون هذه العطلات مدفوعة الأجر، على النحو التالي:

السبت 25 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الأحد 30 مارس – الثلاثاء 1 أبريل: عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 أبريل: عيد شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء (ذكرى تحرير سيناء 1982).

الخميس 1 مايو: عيد العمال.

الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 6 يونيو – الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952.

الخميس 4 سبتمبر: ذكرى المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.

تعد هذه العطلات مناسبة للاحتفال بأحداث تاريخية هامة ولتكريم مختلف الجهود الوطنية في مصر.

إذا كنت تخطط للاستفادة من هذه العطلات، تأكد من متابعة التواريخ الرسمية لتكون مستعداً. تابع لمزيد من المعلومات حول الأيام المتبقية التي يمكن أن تحتفل بها أو تستغلها للراحة.