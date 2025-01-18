التعليم في مصر يحدد موعد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن الموعد الرسمي لإجازة نصف العام الدراسي 2025/2026 لجميع المدارس والجامعات. تعد هذه الإجازة فرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاستراحة قبل استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

كتب محمد سعد – التعليم في مصر يُعلن موعد إجازة نصف العام بالمدارس والجامعات 2025 / 2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وأكدت أنه لا يوجد تغيير في المواعيد المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025.

التعليم في مصر يُعلن موعد إجازة نصف العام بالمدارس والجامعات 2025 / 2026

وتبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير 2025، وتنتهي في 6 فبراير 2025، حيث سيحصل الطلاب على عطلتهم بعد انتهاء آخر يوم من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا للجداول المقررة في كل محافظة.

أما بالنسبة للجامعات، فإن إجازة نصف العام ستبدأ أيضا في 25 يناير 2025 وتنتهي في 6 فبراير 2025.

وفيما يلي أبرز ملامح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد:

بداية الفصل الدراسي الأول: 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل: 11 يناير 2025.

بداية إجازة نصف العام: 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام: 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: 5 يونيو 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: 24 مايو 2025.

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2025.

بداية امتحانات الثانوية العامة: 14 يونيو 2025.

تؤكد الوزارة أن كافة التواريخ هي كما تم الإعلان عنها مسبقا ولا توجد أي تعديلات على الجدول الزمني المعلن.

وقد تم وضع خطة للامتحانات تتضمن النقاط التالية:

أكدت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بضوابط امتحانات نصف العام 2025، حيث شددت على عدم إجراء أي امتحانات خلال فترة أعياد الميلاد المجيد، والموافقة لتواريخ 6 و 7 و 8 و 19 يناير 2025.

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الأسئلة ومنع تسريبها.

اعتبار فترة الامتحانات جزءًا من الأيام الدراسية الفعلية.

مراعاة الأعياد الدينية وعدم عقد الامتحانات في تلك الفترات.

الالتزام بكافة القواعد المنظمة للامتحانات لهذا العام 2025.

احتساب فترة الامتحانات ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونيا.

ينتظر الطلاب وأسرهم هذه الإجازة بفارغ الصبر، حيث يمكنهم الاستمتاع ببعض الوقت للراحة أو متابعة الأنشطة المختلفة. تأكد من معرفة الموعد المحدد لضمان التخطيط الجيد.