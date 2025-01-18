أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 مع مواعيد الفتح

يستعد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025 لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، ويشمل المعرض مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالإضافة إلى عروض الكتب من مختلف التخصصات. تعرف على أسعار تذاكر الدخول وأوقات الزيارة لتخطيط زيارتك.

كتب محمد سعد – بالمواعيد والأسعار .. تعرف علي أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث يبدأ استقبال الزوار اعتبارا من يوم 24 يناير وحتى الأربعاء 5 فبراير 2025، وفقا للمواعيد التي حددتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ووفقا لبيان صادر عن وزارة الثقافة، فإن المعرض سيعمل يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة، حيث ستستمر الفعاليات حتى الساعة 9 مساء.

بالمواعيد والأسعار .. تعرف علي أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

أما بالنسبة لتذاكر الدخول، فقد تم تحديد سعر التذكرة بـ 5 جنيهات فقط، وهي تذكرة فردية يمكن استخدامها للدخول والخروج مرة واحدة، تماما كما في مترو الأنفاق.

يمكن حجز التذاكر عبر المنصة الرقمية الرسمية للمعرض أو من خلال شباك التذاكر عند بوابة المعرض، كما تتوفر خيارات للدفع الإلكتروني من خلال خدمات مثل “بي”، “مصاري”، و”أمان”.

للتسهيل على الزوار، تم توفير مجموعة من خطوط الأتوبيسات التي تربط المعرض بعدد من المناطق الحيوية في القاهرة، ومنها:

الخط الأول: عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثاني: دوران شبرا – أحمد حلمي – عباسية – نادي السكة – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثالث: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – معرض الكتاب.

الخط الرابع: الأميرية – المطرية – كلية البنات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – السيدة عائشة – الأتوستراد – معرض الكتاب.

الخط السادس: صقر قريش – كارفور المعادي – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع: المظلات – روكسي – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

ويمكن الوصول إلى المعرض أيضا عن طريق السيارة عبر طريق السويس ثم محور المشير طنطاوي وصولا إلى مركز مصر للمعارض الدولية.

لحجز تذاكر المعرض

يمكن زيارة الرابط المخصص لذلك، حيث يتم تسجيل بعض البيانات مثل رقم الهاتف، ومن ثم إرسال نسخة من التذكرة عبر رسالة نصية على الهاتف والبريد الإلكتروني، تشمل تفاصيل يوم الزيارة والوقت المحدد.

مع تزايد عدد الزوار في كل عام، يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة. تأكد من الاطلاع على مواعيد المعرض وأسعار التذاكر لضمان تجربة مميزة.