موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات 2025 لجميع المستحقين والفئات المحددة

أعلنت الحكومة المصرية عن موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات لعام 2025، التي ستشمل عددًا من الفئات المستحقة. تعد هذه العلاوات خطوة هامة لدعم كبار السن وأصحاب المعاشات لتحسين ظروفهم المعيشية.

كتب محمد سعد – يتطلع العديد من المتقاعدين إلى معرفة موعد صرف العلاوات الخمس لعام 2025، والتي تعد دعمًا ماليًا إضافيًا مخصصًا لتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يتم منح هذه العلاوات لأصحاب المعاشات تقديرًا للجهود التي بذلوها وخدماتهم الممتدة خلال سنوات عملهم، كما يتم احتسابها وصرفها بشكل رجعي وفقًا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة بهدف تعزيز الاستقرار المالي للمستحقين.

موعد صرف العلاوات الخمس

تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتحديد موعد صرف العلاوات الخمسة استنادًا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر قبل أكثر من عامين والذي أكد حق أصحاب المعاشات في تعديل معاش الأجر المتغير مع احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي بشأن هذه القضية في السابع والعشرين من يناير 2025 وفيما يتعلق بمواعيد صرف العلاوات الخمس فإن التفاصيل محددة وفق الجداول المعلنة للجهات المختصة.

العلاوات الخمس للمعاشات

تم صرف العلاوة الأولى خلال شهر سبتمبر من عام 2023 وتبعتها العلاوة الثانية في ديسمبر من نفس العام وفيما يخص العلاوة الثالثة فقد تم صرفها في مارس 2024، بينما جاءت العلاوة الرابعة في ديسمبر 2024 ومن المنتظر أن يتم صرف العلاوة الخامسة في شهر مارس 2025.

العلاوة الخمسة للمعاشات 2025 لهذه الفئات

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الفئات التي تستحق الاستفادة من هذه العلاوة وتشمل هذه الفئات الآتي:

أصحاب المعاشات الذين تم إحالتهم للتقاعد اعتبارًا من الأول من يوليو 2016.

إضافة إلى الأفراد الذين خرجوا على المعاش قبل 30 يونيو 2005.

كما تشمل القائمة المواطنين الذين تم إحالتهم للتقاعد بعد الأول من يوليو 2006.

وكذلك أولئك الذين خرجوا على المعاش بعد الأول من يوليو 2007.

بالإضافة إلى ذلك يشمل الاستحقاق الأفراد المحالين للتقاعد بعد الأول من يوليو 2008.

وأيضًا أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا بعد الأول من يوليو 2009.

تأكد من متابعة الموعد المحدد لصرف العلاوات وتفاصيل الفئات المستحقة للحصول على الدعم المالي المستحق. تابع الأخبار المحلية للتأكد من تفاصيل الصرف في الوقت المناسب.