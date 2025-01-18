رابط نتائج بيبراس موهبة 1446 في السعودية مع شروط التسجيل

أعلنت مؤسسة موهبة في السعودية عن نتائج برنامج بيبراس للموهوبين للعام 1446، وتتيح للمستفيدين الاطلاع على نتائج الاختبارات عبر رابط رسمي. كما يمكن للمشاركين الجدد التسجيل في البرنامج وفقًا للشروط المحددة.

كتب محمد سعد – كشفت مسابقة بيبراس موهبة في السعودية عن نتائجها النهائية لعام 2025، بعد مشاركة واسعة من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وتعد هذه المسابقة واحدة من أبرز المنافسات الدولية في مجال المعلوماتية والتفكير الحسابي، حيث تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات بأسلوب منهجي مبتكر.

نتائج بيبراس موهبة بالسعودية

شارك في مسابقة بيبراس موهبة لعام 2025 ما يقارب 132,187 طالب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، مما يعكس الإقبال الكبير للشباب السعودي على تنمية مهاراتهم التقنية، وقد كشفت النتائج النهائية عن تفوق 4,579 طالب، حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تكريما لإنجازاتهم، حيث توزعت الميداليات على النحو التالي:

الميداليات الذهبية: 705 ميداليات.

الميداليات الفضية: 1,378 ميدالية.

الميداليات البرونزية: 2,496 ميدالية.

كيفية التسجيل في مسابقة بيبراس موهبة بالسعودية

للانضمام إلى مسابقة بيبراس موهبة، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية بسهولة:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للمسابقة عبر الإنترنت.

اضغط على خيار إنشاء حساب جديد.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في الحقل المخصص، ثم اضغط على التالي.

املأ جميع الحقول المطلوبة في نموذج التسجيل بدقة، ثم اضغط على التالي.

أدخل رمز التفعيل الذي سيرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ثم اضغط على تنشيط.

اكتب اسمك الشخصي وأكد جميع البيانات المدخلة.

انتقل إلى الواجهة الرئيسية للموقع واضغط على التسجيل من القائمة العلوية

اطلع على جميع الشروط المطلوبة قبل متابعة التسجيل.

أدخل رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور، وإذا طلب منك تحديث بياناتك، قم بذلك.

تحقق من صحة جميع البيانات، وافق على الشروط، ثم اضغط على حفظ لإتمام عملية التسجيل.

أكمل أي توجيهات إضافية تعرض أمامك لضمان تسجيلك بنجاح.

شروط التسجيل في مسابقة بيبراس موهبة 2025

للمشاركة في مسابقة بيبراس موهبة الدولية للمعلوماتية لعام 2025، يتعين على الطلاب الالتزام بالشروط التالية: