طريقة عمل عجينة البيتزا المطاطية الهشة واللذيذة في المنزل

تعتبر عجينة البيتزا المطاطية من أساسيات تحضير بيتزا شهية ولذيذة في المنزل. تعلمي الطريقة الصحيحة لتحضير عجينة هشة ولذيذة مثل المحترفين، لتتمكني من صنع بيتزا لا تقاوم.

كتب محمد سعد – البيتزا تعد من أشهر الأطباق العالمية بفضل مذاقها الشهي وتنوع مكوناتها، ما يميزها هو عجينتها المرنة والمطاطية التي تضفي عليها قوامًا فريدًا يسهل مضغه، في هذا المقال، سنشرح طريقة تحضير عجينة بيتزا مطاطية ولذيذة باستخدام مكونات اقتصادية لعام 2024، الوصفة سهلة ومناسبة لتحضيرها في المنزل.

مكونات عجينة البيتزا المطاطية

2 كوب دقيق (حوالي 400 جرام)

1 كوب ماء دافئ (حوالي 250 مل)

ملعقة كبيرة زيت زيتون (15 مل)

ملعقة صغيرة ملح (5 جرام)

ملعقة صغيرة سكر (5 جرام)

ملعقة صغيرة خميرة فورية (5 جرام)

طريقة تحضير عجينة البيتزا المطاطية

في وعاء صغير، امزجي الماء الدافئ مع السكر والخميرة، واتركيها لبضع دقائق حتى تظهر الفقاعات على السطح مما يشير إلى تفاعل الخميرة.

في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع الملح، ثم أضيفي خليط الخميرة وزيت الزيتون.

اعجني المكونات جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة ومطاطية.

إذا كانت العجينة لزجة جدا، يمكنك إضافة المزيد من الدقيق.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لتتخمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة بحسب حجم البيتزا التي تفضلينها.

افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم ضعي المكونات المفضلة لديك.

اخبزي البيتزا في فرن مسبق التسخين إلى 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

نصائح للحصول على عجينة مطاطية ولذيذة

استخدمي خميرة فورية من نوعية جيدة.

تأكدي من أن الماء دافئ ولكن ليس ساخنا جدًا كي لا تقتل الخميرة.

اعجني العجينة جيدًا لتحصلي على قوام ناعم ومطاطي.

تجنبي إضافة الكثير من الدقيق حتى لا تصبح العجينة جافة.

اتركي العجينة تتخمر في مكان دافئ للحصول على أفضل نتيجة.

إذا رغبت في استخدام زيت نباتي بدلاً من زيت الزيتون، يمكنك استخدام زيت الذرة أو زيت عباد الشمس.

يمكن استبدال الخميرة الفورية بخميرة البيرة، لكن تأكدي من تركها لتتفاعل مع الماء والسكر لمدة 15-20 دقيقة قبل إضافتها لبقية المكونات.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكنين من تحضير عجينة بيتزا مطاطية ولذيذة بمكونات متوفرة واقتصادية.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك تحضير عجينة بيتزا رائعة في المنزل، والحصول على نتائج مميزة في كل مرة. جربيها الآن وشاركيها مع عائلتك للاستمتاع بأشهى أنواع البيتزا.