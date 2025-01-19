قفزة تاريخية للدولار أمام الجنيه المصري: يتجاوز حاجزًا جديدًا لأول مرة

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق خلال تعاملات اليوم، حيث تخطى مستويات جديدة في البنوك الرسمية والسوق السوداء. هذا الارتفاع المفاجئ يعكس تداعيات اقتصادية كبيرة ويثير تساؤلات حول مستقبل العملة المحلية.

كتب محمد سعد – واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة وإن كانت الارتفاعات بشكل طفيف بسبب استقرار وهدوء سوق الصرف ذهغظع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وفي التعاملات الأخيرة، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 48.58 جنيهًا للشراء، مقابل 48.68 جنيهًا للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.55 جنيهًا للشراء، و48.68 جنيهًا للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.54 جنيهاً للشراء، مقابل 48.64 جنيهًا للبيع.

مع استمرار تقلبات سعر الصرف، تظل الأسواق المصرية في حالة ترقب لتطورات جديدة قد تؤثر على المشهد الاقتصادي خلال الأيام القادمة.