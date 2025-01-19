تعرف على شروط نقل الكفالة في السعودية بالنظام الجديد: تسهيلات أم تعقيدات للوافدين؟

.أجرت المملكة العربية السعودية تغييرات جوهرية على نظام نقل الكفالة ضمن جهودها لتحديث سوق العمل وتوفير بيئة أكثر شفافية. هذه التعديلات أثارت تساؤلات عديدة بين العمالة الوافدة حول مدى تأثيرها، وهل تجعل عملية نقل الكفالة أكثر سهولة أم تزيد من تعقيداتها؟

كتب محمد سعد – نظام الكفالة ينظم علاقة العمالة الوافدة بأصحاب العمل بالسعودية وبموجبه يجب على كل عامل وافد أن يحصل على تصريح عمل من كفيل محدد وأن يلتزم بشروط العقد المبرم بينهما، كما يجب على الكفيل أن يتحمل مسؤولية إصدار وتجديد إقامة العامل ودفع رسومها، وبالنسبة لشروط نقل الكفالة في النظام الجديد فهي مجموعة من المتطلبات التي يجب توافرها لإتاحة إمكانية نقل كفالة العامل الوافد من كفيل إلى آخر بشرط موافقة كلا الطرفين بكزير بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

إذا كنت عاملاً وافداً وترغب في نقل كفالتك دون موافقة صاحب العمل فلا بد من معرفة شروط نقل الكفالة في النظام الجديد وأيضاً رسوم نقل الكفالة، ثم بعد ذلك هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام هذه الخطوة بنجاح، حيث يجب أن تكون لديك أحد الأسباب المشروعة لطلب النقل مثل عدم توثيق عقد العمل، أو عدم دفع المرتب لمدة ثلاثة أشهر، أو أكثر وبالنسبة لكيفية نقل الكفالة بدون كفيل فهي كالآتي:

يجب أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة قوى من هنا .

. تسجيل الدخول باستخدام رقم هويتك الوطنية وكلمة المرور.

اضغط على خيار “استمرار” وأدخل رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك المسجل.

اختر منشأة عملك الحالية من القائمة المنسدلة.

اذهب إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية” وانقر على خيار “نقل الخدمات”.

اطلع على الأحكام والشروط المتعلقة بالخدمة ووافق عليها.

ابحث عن المنشأة التي ترغب في نقل كفالتك إليها باستخدام رقمها التجاري أو اسمها.

اضغط على “التالي” وابحث عن اسمك باستخدام رقم إقامتك وتاريخ ميلادك.

تأكد من أن حالتك تسمح بالنقل وانقر على خيار “إضافة”.

اضغط على خيار “إنشاء عقد عمل” وأدخل رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك المسجل.

املأ بيانات العقد الجديد مثل نوع العقد ولغته والتقويم الذي ترغب في استخدامه.

اطلع على بيانات العقد والأحكام والشروط المتعلقة به ووافق عليها.

اضغط على خيار “إرسال” لإرسال طلب نقل كفالتك.

طريقة نقل الكفالة

العامل الوافد له حق نقل كفالته إلى كفيل آخر دون موافقة الكفيل الحالي إذا كان هذا الأخير قد انتهك أحد شروط نقل الكفالة في النظام الجديد، وهذه الشروط تأتي على النحو التالي:

عدم صرف الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

عدم تجديد إقامة العامل بعد انتهاء مدتها شهر على الأكثر.

وجود الكفيل في النطاق الأحمر من نطاقات.

تقديم بلاغ كاذب عن تغيب العامل وإثبات كذبه.

إذا تأكدت هذه التجاوزات من قبل الكفيل فإن شروط نقل الكفالة دون موافقته تكون مستوفاة ويستطيع العامل نقل كفالته.

كم تستغرق الموافقة على نقل الكفالة؟

بعد أن تحصل على موافقة وزارة الداخلية لنقل كفالتك تبدأ وزارة الموارد البشرية في إنجاز الإجراءات اللازمة، لذلك وهذه الإجراءات تستغرق حوالي خمسة عشر يوم عمل، وإذا لم تتمكن من استكمال جميع الشروط المطلوبة لنقل الكفالة فسوف ترفض وزارة الداخلية طلبك.

لماذا يتم رفض طلب نقل الكفالة من وزارة الداخلية؟

هناك بعض العوائق التي قد تحول دون نقل كفالة العامل وهي: عدم صدور التراخيص اللازمة للعامل من الجهات المختصة، وعدم توفر الرصيد الكافي للمؤسسة لاستقبال المزيد من العمالة، وعدم الموافقة على طلب العامل من قبل دائرة العمل، وتوقف العامل عن أداء واجباته الوظيفية.

هل يمكن المطالبة بالمستحقات بعد نقل الكفالة؟

قالت الوزارة إن العامل لا يمكنه الحصول على حقوقه إذا نقل كفالته من الشركة التي كان موظفاً فيها.

مع تطبيق النظام الجديد، يترقب الوافدون في السعودية تأثير هذه التعديلات على استقرارهم المهني وفرصهم المستقبلية، في ظل التغييرات المتسارعة في سوق العمل السعودي.