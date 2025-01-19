رسوم إصدار السجل التجاري في سلطنة عمان: التفاصيل والخطوات

ُعتبر السجل التجاري في سلطنة عمان خطوة أساسية لتأسيس الأعمال التجارية بشكل قانوني. من المهم التعرف على رسوم إصدار السجل التجاري والإجراءات المرتبطة به لتجنب أي تأخير أو عراقيل. سنستعرض هنا تفاصيل الرسوم والخطوات المطلوبة لإصدار السجل التجاري في عمان.

كتب محمد سعد – يعد السجل التجاري من أهم المستندات التي يجب على كل مؤسسة تجارية أو مهنية في سلطنة عمان الحصول عليها لذلك نوضح أهم المعلومات عن كيفية اصدار سجل تجاري حيث يُعد بمثابة شهادة ميلاد للمؤسسة، ويثبت وجودها القانوني وممارسة نشاطها التجاري أو المهني، وتحدد وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان رسوم إصدار السجل التجاري، وتختلف هذه الرسوم باختلاف الشكل القانوني للمؤسسة وحجم رأس مالها دثحنط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسوم اصدار سجل تجاري في سلطنة عمان

تحدد وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان رسوم اصدار سجل تجاري، وتختلف هذه الرسوم باختلاف الشكل القانوني للمؤسسة وحجم رأسمالها، والتي تختلف للشركات باختلاف رأس مال الشركة، وذلك على النحو التالي:

رسوم اصدار سجل تجاري للشركات المساهمة

رأس مال أقل من 500 ألف ريال عماني: رسوم قدرها 100 ريال عماني.

رأس مال من 500 ألف ريال عماني إلى مليون ريال عماني: رسوم قدرها 200 ريال عماني.

رأس مال أكثر من مليون ريال عماني: رسوم قدرها 300 ريال عماني.

رسوم اصدار سجل تجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة

رأس مال أقل من 500 ألف ريال عماني: رسوم قدرها 50 ريال عماني.

رأس مال من 500 ألف ريال عماني إلى مليون ريال عماني: رسوم قدرها 100 ريال عماني.

رأس مال أكثر من مليون ريال عماني: رسوم قدرها 150 ريال عماني.

رسوم اصدار سجل تجاري للمنشآت الفردية

تبلغ رسوم إصدار السجل التجاري للمنشآت الفردية 50 ريال عماني.

خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان

إصدار سجل تجاري يحتاج إلى تتبع العديد من الخطوات الهامة مع توفير شروط فتح سجل تجاري والتي يمكن توضيحها من خلال المقال التالي:

اختر الشكل القانوني لشركتك: هناك أربعة أشكال قانونية للشركات في سلطنة عمان وهم: الشركة المساهمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركة الفردية شركة التوصية البسيطة

اجمع المستندات المطلوبة. تختلف المستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني لشركتك، وبشكل عام ستحتاج إلى تقديم ما يلي: نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر لكل من الشركاء أو المديرين نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك لكل من الشركاء أو المديرين عقد تأسيس الشركة (إذا كان الشكل القانوني هو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة) عقد شراكة (إذا كان الشكل القانوني هو شركة توصية بسيطة) نموذج طلب تسجيل الشركة

حجز اسم الشركة: يمكنك حجز اسم الشركة عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة.

قدم طلب تسجيل الشركة: يمكنك تقديم طلب تسجيل الشركة عبر الإنترنت أو شخصيًا في مكتب أمانة السجل التجاري.

دفع الرسوم الحكومية: تبلغ رسوم تسجيل الشركة 100 ريال عماني.

استلام شهادة تسجيل الشركة: ستتلقى شهادة تسجيل الشركة بعد حوالي أسبوع من تقديم طلبك.

خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان إلكترونيا تسعى سلطنة عمان جاهدة إلى تسهيل عملية فتح سجل تجاري للمواطنين والمقيمين، حيث أصبح من الممكن إنشاء سجل تجاري إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي “استثمر بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي “استثمر بسهولة” من هنا . اختيار الخدمة “التسجيل التجاري”. اختيار نوع الشركة سواء كانت شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة فردية أو شركة توصية بسيطة. تعبئة البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الاسم التجاري، والنشاط الاقتصادي، ورأس المال، والعنوان، والبيانات الشخصية للشركاء أو المالك. التوقيع الإلكتروني على الطلب. دفع الرسوم الحكومية (100 ريال عماني). من يحق له فتح سجل تجاري؟ يحق لكل من يتمتع بالجنسية العمانية أو إقامة سارية المفعول في سلطنة عمان فتح سجل تجاري بشرط ألا يقل عمره عن 18 عام، وأن لا يكون موظف في أي هيئة حكومية. كم يأخذ وقت إصدار السجل التجاري؟ يتم إصدار السجل التجاري خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم طلب التسجيل.



معرفة رسوم إصدار السجل التجاري والإجراءات المرافقة تساعدك على تأسيس عملك بسلاسة في سلطنة عمان، مما يعزز فرص نجاح مشروعك التجاري.