ثبات مفاجئ لأسعار الذهب في السعودية اليوم: ترقب في أوساط المستثمرين

يفي خطوة غير متوقعة، شهدت أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم حالة من الاستقرار المفاجئ، ما أثار ترقباً بين المستثمرين والمتداولين. هذا الثبات يأتي في ظل تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية، مما يطرح تساؤلات حول اتجاهات الأسعار في الأيام المقبلة.

كتب محمد سعد – شهدت عمليات بيع وشراء الذهب الصباحية اليوم حالة من الاستقرار والثبات في الأسعار، وذلك حيث استقر سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم على 325.88 ريال سعودي.

وذلك وسط توقعات مثيرة من الخبراء بانخفاض الأسعار في الساعات القليلة القادمة، وذلك وفي الجدول التالي نسرد إليكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 325.88 86.90 سعر جرام الذهب عيار 22 298.72 79.66 سعر جرام الذهب عيار 21 285.15 76.04 سعر جرام الذهب عيار 18 244.41 65.18 سعر جرام الذهب عيار 14 190.10 50.69 سعر أونصة الذهب بيع 10,136.03 2,702.94 سعر أونصة الذهب شراء 10,139.78 2,703.94 سبيكة ذهب 1 جرام 358.47 95.59 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 855.44 228.12 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,694.58 451.89 جنية الذهب 8ج عيار 21 2,737.41 729.97 جنية الذهب 8ج عيار 22 2,867.76 764.74 جنية الذهب 8ج عيار 24 3,128.46 834.26 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,350.06 893.35 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,654.50 1,774.53 سعر سبيكة الذهب أوقية 9,898.57 2,639.62 سبيكة الذهب نصف أونصة 5,184.58 1,382.55 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 10,318.47 2,751.59 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 16,522.20 4,405.92 سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 32,979.22 8,794.46

مع استقرار أسعار الذهب اليوم في السعودية، يبقى المستثمرون في حالة انتظار لرصد أي تحركات مستقبلية قد تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.