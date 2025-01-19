الزعاق: موجات البرد القارس تقترب من السعودية وتستعد لضرب المناطق المختلفة

كشف الخبير في الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن قرب وصول موجات البرد القارس إلى المملكة العربية السعودية، محذراً من تأثيراتها على مختلف المناطق. هذه الموجات تُعتبر جزءاً من التغيرات المناخية الموسمية التي تضرب المنطقة خلال فصل الشتاء.

كتب محمد سعد – يعمل خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق بإسدال الستار بصورة دورية عن التفاصيل العلمية التي تخص طبيعة الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية على وجهٍ التحديد؛ حيث أشار بالأخص إلى موجات البرد سواءً مما مضت ومما هي قادمة.

هذا وقد أشار الزعاق إلى أن موجات البرد بشكلٍ عام لها بداية ونهاية بل ومواسم محددة، كما أكد على أنها في السعودية تحديدًا تكون عبارة عن موجات مستوردة وليست محلية؛ حيث تأتي إليها إما من صحراء سيبيريا أو القطب الشمالي.

كذلك تابع مشيرًا إلى أن هناك موجة برد شديدة تُسمى الأحيمر، تعقبها موجة برد الأزيرق وهي ما نالت هذا الاسم لأن السماء تكون زرقاء ناصعة وفيها تكون الرياح باردة شمالية كاسحة لأي غبار في الأجواء، وتلك الموجة فترتها من نهاية ديسمبر حتى بداية يناير.

لينتقل الزعاق إلى موجة البرد التالية وهي موجة العجوز التي تأتي في نهاية مايو أو بالأخص في نهاية الشتاء، وهي ما قال عنها إنها تأتي على حين غفلة وتكون جارحة.

مع اقتراب موجات البرد القارس، يدعو الزعاق الجميع للاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثار انخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق الأكثر برودة.