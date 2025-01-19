سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك: التفاصيل الكاملة

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تبايناً طفيفاً بين البنوك المختلفة في مصر. إذا كنت تخطط لتحويل العملات أو متابعة حركة السوق، نقدم لك تفاصيل أسعار الصرف المحدثة اليوم وأفضل البنوك للتعامل.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير،تعرّف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ليوم الأحد 19 يناير 2025

كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الحكومية جاء كالتالي: – البنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع . – بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع . – البنك الأهلي الكويتي (ABK): 13.40 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع . في حين بلغ في البنوك الخاصة – البنك التجاري الدولي (CIB): 13.40 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع . – بنك نكست: 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع . – البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.29 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع . وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري البنك المركزي المصري فبلغ – سعر الشراء: 13.40 جنيه. – سعر البيع: 13.44 جنيه .

مع استمرار تقلبات أسعار الصرف، يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية لاختيار أفضل توقيت لتحويل العملات بين الريال السعودي والجنيه المصري.