رداً على الانتقادات: الأهلي السعودي يجدد ثقته في المدرب الألماني

في ظل موجة الانتقادات التي طالت الجهاز الفني، أعلن النادي الأهلي السعودي دعمه الكامل للمدرب الألماني، مؤكداً ثقته في قدراته لقيادة الفريق نحو تحقيق النتائج المرجوة. هذه الخطوة تأتي كرسالة واضحة من إدارة النادي لطمأنة الجماهير وتأكيد الاستقرار الفني.

كتب محمد سعد – تلقى مدرب نادي الأهلي السعودي بيان رسمي بشأن الانتقادات الذي ينالها المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد الخسارة في الجولة 15 من دوري روشن السعودي من نادي الخلود السعودي وذلك وذلك ونشرت الإدارة برئاسة السيد خالد العيسى بيان رسمي قالت به:

“ردًّا على ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار وتقارير إعلامية بشأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تؤكد شركة نادي الأهلي أن المدرب الألماني ماتياس يايسله يواصل مهامه على رأس الجهاز الفني، مع استمرار الدعم الكامل من الإدارة لتحقيق تطلعات النادي وطموحاته المستقبلية“.

وأضاف البيان: “تُشدِّد شركة نادي الأهلي على أن أي قرارات متعلقة بالجهـاز الفني أو الجوانب الإدارية سيتم إعلانها حصريًّا عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي، داعية جماهير الأهلي العريقة إلى الاعتماد على هذه القنوات؛ للحصول على الأخبار الدقيقة، والمساهمة في دعم الفريق”.

وتابع البيان: “تعرب الشركة عن تقديرها للجهود التي تبذلها اللجنة الفنية برئاسة السيد رون غورلي، وعضوية كل من لي كونجرتون، والمدرب ماتياس يايسله، المنبثقة من اللجنة التنفيذية للنادي؛ إذ تعمل اللجنة حاليًا على استقطاب لاعبين جدد، وتجديد بعض عقود اللاعبين الحاليين خلال الفترة الشتوية؛ بهدف تعزيز قدرات الفريق، وضمان تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تليق باسم النادي الأهلي، وتدعم مكانته الرياضية”.

وختم البيان: “كما يُثمِّن نادي الأهلي دعم جماهيره الوفية، الذي يُمثِّل العمود الفقري لنجاح النادي ومسيرته. وهذا الدعم الراسخ يعكس الانتماء العميق الذي يجمع بين النادي وجماهيره، ويحفز الفريق على مواصلة تحقيق الإنجازات، ورفع اسم الأهلي عاليًا في مختلف المحافل.. وعبر الزمان سنمضي معًا”.

بدعم الإدارة والجماهير، يأمل الأهلي السعودي أن ينجح المدرب الألماني في تحقيق التطلعات وإعادة الفريق إلى منصات التتويج، رغم التحديات التي تواجهه.