المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة: فرصة للانضمام لفريق تطوير الرعاية الصحية

أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظيفتين شاغرتين ضمن جهوده المستمرة لتعزيز وتطوير الرعاية الصحية في المملكة. إذا كنت تبحث عن فرصة مميزة للمساهمة في تحسين القطاع الصحي والانضمام إلى فريق عمل متميز، هذه فرصتك لتحقيق ذلك.

كتب محمد سعد – يُعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظيفتين شاغرتين في تخصصات مُختلفة، لمن يرغب في الانضمام إلى فريق عمل مُتميز والمُساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

الوظائف المُتاحة:

إحصائي صحي: تتطلب هذه الوظيفة خبرة في مجال الإحصاء و تَحليل البيانات الصحية و السجلات الوطنية، و القدرة على استخدام برامج التحليل الإحصائي مثل STATA. المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في التخصصات الصحية (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، المختبرات، العلوم الطبية، المعلوماتية الصحية، الإحصاء الحيوي، الأوبئة)، مع خبرة لا تقل عن سنة في البيانات الصحية و السجلات الوطنية. المهارات المطلوبة: إجادة اللغة العربية و الإنجليزية تحدثًا و كتابةً. مكان العمل: المركز الوطني لـِـ لـسرطان.



مُصمم حلول أعمال : تتطلب هذه الوظيفة خبرة في مجال تقنية المعلومات و تصميم الحلول التقنية لـِـ قطاع الرعاية الصحية. المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، أو علوم الحاسب، أو نظم معلومات إدارية، أو معلوماتية صحية، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات لـِـ حملة البكالوريوس و 3 سنوات لـِـ حملة الماجستير في نفس المجال. المهارات المطلوبة: يُفضّل الحصول على شهادة احترافية في الهندسة المَعمارية لـِـ لـمُؤسسات (TOGAF)، و خبرة في القطاع الصحي. مكان العمل: المركز الوطني لـِـ لـمعلومات الصحية.



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