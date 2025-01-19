بعد دعم المدرب الألماني: تقارير تربط الأهلي السعودي بصفقات جديدة

في أعقاب إعلان النادي الأهلي السعودي دعمه للمدرب الألماني، ظهرت تقارير صحفية تشير إلى احتمالية سعي النادي لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق. هذه التحركات تأتي في إطار سعي الإدارة لإعادة الفريق إلى المنافسة على البطولات وتلبية تطلعات الجماهير.

كتب محمد سعد – تعرض نادي الأهلي السعودي إلى خسارة مثيرة من نادي الخلود السعودي في الجولة 15 من دوري روشن السعودي، وذلك بأداء مثير من اللاعبين والمدرب الألماني ماتياس يايسله ليحصل المدرب على انتقادات عدة قبل نشر الفريق بيان لدعم المدرب بعد المباراة.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية إن إدارة الأهلي السعودي تنوي مفاجأة جماهير الأهلي السعودي بالتعاقد مع صفقة قوية في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بالتعاقد مع النجم البرتغالي رافائيل لياو.

ويتألق لياو مع نادي ميلان الإيطالي في الوقت الحالي، وذلك ويرغب الأهلي السعودي في خطف اللاعب وذلك والذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 80 مليون يورو وسط تأكيد من الإدارة الأهلاوية إن العمل قائم على التعاقد مع الصفقات في الميركاتو الشتوي الجاري.

بين دعم المدرب والعمل على تدعيم الفريق، يواصل الأهلي السعودي جهوده لإعادة هيكلة الفريق وبناء استراتيجية تنافسية تضمن تحقيق النجاحات المستقبلية.