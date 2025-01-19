خيسوس يكشف الموعد المنتظر: عودة سالم الدوسري قريباً

في تصريح مفاجئ، كشف المدرب خيسوس عن الموعد المرتقب لعودة النجم سالم الدوسري إلى الملاعب، مما أشعل حماس جماهير الفريق التي تنتظر بفارغ الصبر رؤية اللاعب مجدداً بعد غيابه. عودة الدوسري تمثل دفعة قوية للفريق في المنافسات المقبلة.

كتب محمد سعد – أكد خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، أن نجم الفريق سالم الدوسري يعاني من شد عضلي قوي بعد مواجهة الاتحاد، وسيتم استعادته في اللقاء القادم.

وأشار خيسوس إلى أهمية الدوسري للهلال، موضحًا: “سالم الدوسري أفضل لاعب سعودي، ونحتاجه بالتأكيد.”

وأضاف خيسوس خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على العروبة: “نستطيع استعادته في اللقاء القادم، وهو أمر مهم لنا.”

ومن الجدير بالذكر أن الهلال يحتل الصدارة في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، يليه الاتحاد بفارق الأهداف. النصر يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

عودة سالم الدوسري تلوح في الأفق، ومعها تتجدد آمال الجماهير في رؤية نجمهم يساهم في تحقيق الانتصارات والبطولات لفريقه.