المرور السعودي يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني 2025: اغتنم الفرصة اليوم

في تصريح مفاجئ، كشف المدرب خيسوس عن الموعد المرتقب لعودة النجم سالم الدوسري إلى الملاعب، مما أشعل حماس جماهير الفريق التي تنتظر بفارغ الصبر رؤية اللاعب مجدداً بعد غيابه. عودة الدوسري تمثل دفعة قوية للفريق في المنافسات المقبلة.

كتب محمد سعد – تُشير الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية إلى طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد بتاريخ 19 يناير 2025م، والاشتراك فيه يكون من خلال منصة أبشر الرقمية.

عند الرغبة في الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني ينبغي أن يكون الشخص لديه حساب نشط على منصة أبشر، وضرورة الالتزام بجميع الشروط والضوابط التي يحددها المرور السعودي.

ويستطيع كافة الأفراد الراغبين في عرض اللوحة بمنصة أبشر الرقمية الاستفادة من الخدمة، وإصدار اللوحات ينبغي التسجيل عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”، وعند طلب عرض اللوحة يتم دفع رسوم الخدمة والتي تُقدر بـ 800 ريالًا سعوديًا لمرة واحدة.

عودة سالم الدوسري تلوح في الأفق، ومعها تتجدد آمال الجماهير في رؤية نجمهم يساهم في تحقيق الانتصارات والبطولات لفريقه.