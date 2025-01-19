بشرى سارة: التأمينات الاجتماعية تعلن تنبيهًا هامًا بشأن رواتب التقاعد لفبراير 2025

في خبر سار للمتقاعدين، أصدرت التأمينات الاجتماعية في السعودية تنبيهاً عاجلاً يتعلق برواتب التقاعد لشهر فبراير 2025. يهدف هذا التنبيه إلى طمأنة المتقاعدين وتوضيح تفاصيل صرف الرواتب وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً.

كتب محمد سعد – يهتم مواطنو المملكة العربية السعودية بمعرفة موعد صرف رواتب التقاعد لدفعة فبراير 2025/ شعبان 1446 هـ المُقبلة، وهذا بالتزامن مع نهاية شهر يناير الجاري.

فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن أن رواتب التقاعد سوف يتم تبكير موعد صرفها بدلًا من اليوم الأول من الشهر الميلادي “فبراير”.

على أن يكون صرف رواتب التقاعد يوم الخميس بتاريخ 30 يناير 2025م الموافق 30 رجب 1446 هـ، لأن يوم 1 فبراير يوافق السبت وهو عطلة رسمية في السعودية.

إن التأمينات الاجتماعية السعودية أشارت إلى نزول رواتب التقاعد بصورة دورية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم مراعاة مواعيد الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة – السبت) والمناسبات الدينية والوطنية وغيرها، فتقوم المؤسسة بإخطار المستفيدين بموعد الصرف الجديد.

تؤكد التأمينات الاجتماعية حرصها على الالتزام بمواعيد صرف الرواتب وضمان سهولة حصول المتقاعدين على مستحقاتهم، مما يعكس التزامها بدعم هذه الفئة الغالية.