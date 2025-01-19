فرص وظيفية: مركز نظم الموارد الحكومية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلن مركز نظم الموارد الحكومية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للراغبين في الانضمام إلى فريقه. تشمل الوظائف المطروحة العديد من التخصصات التي تهدف إلى دعم عمليات المركز وتحقيق أهدافه. يمكن للراغبين التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

كتب محمد سعد – عبر موقعه الإلكتروني، كشف المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عن حاجته لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل ضمن مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض، وذلك تحت المسميات الوظيفية الآتية (قائد فريق دعم التطبيقات، وأخصائي أول تمكين المستفيدين).

وأكدت إدارة المركز أن التقديم متاح الآن، عبر موقع المركز الإلكتروني للتوظيف، ويكون التقديم إلكتروني عبر تعبئة طلب الالتحاق بواحده من الوظائف المعلنة، والإطلاع على شروط القبول، وللتقديم قم بزيارة الرابط التالي هنا.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى مركز نظم الموارد الحكومية، واطلع على تفاصيل الوظائف الشاغرة وقدم الآن عبر الرابط المتاح لضمان حصولك على فرصة التوظيف.