صراع يشتعل: القلعة الحمراء تواجه الهلال في حرب باردة حول محمد صلاح

تتزايد حدة التوتر بين نادي ليفربول والهلال السعودي وسط تقارير تشير إلى رغبة الأخير في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. ومع تعليقات تركي آل الشيخ التي زادت من سخونة الموقف، يبدو أن الساحة الرياضية مهيأة لصراع كروي مثير بين الجانبين.

كتب محمد سعد – خلال الأيام الأخيرة لا يوجد نبأ مثير للجدل على الساحة الكروية أكثر من رحيل المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى الهلال السعودي؛ وعلى الرغم من أن الشائعات كانت تكثر على مدار الفترة الماضية إلا أن بسبب تغريدة شاركها تركي آل الشيخ للمصري بالقميص الأزرق كان سبب كافيًا لجعل الجماهير تتأكد من صحة الأمر.

ولكن وعلى حين غفلة قام -وللمرة الأولى- الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي بالرد غير المباشر على مزاعم الدوري السعودي نفس طريقة آل الشيخ؛ حيث شارك صورة اللاعب وهو يرتدي “هودي” عليه شعار الليفر، وتم إدراج رمز علم مصر مع رمز العين المترقبة على الصورة.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من تلك الحركة الحاسمة من الجانب الإنجليزي؛ إلا أن كثيرًا من المصادر الصحفية لا تزال تؤكد على أن محمد صلاح بالفعل قريب من دوري روشن السعودي، حيث تضمنت الأنباء أن الصفقة مع الهلال من المحتمل أن تتم في الميركاتو الصيفي القادم أي في يونيو 2025.

في ظل تزايد الحديث عن مستقبل محمد صلاح، يبقى السؤال: هل ينجح الهلال في إقناع القلعة الحمراء بالتخلي عن نجمها، أم أن ليفربول سيتمسك بأحد أعمدته الرئيسية؟