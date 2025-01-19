سبب صادم وراء رحيل تاليسكا عن النصر.. والقوس يثير الجدل بسخريته من بيولي

في تطور مفاجئ، برز سبب صادم وراء رحيل النجم البرازيلي تاليسكا عن صفوف النصر، مما أثار تساؤلات حول دوره في الفريق. بالتزامن، دخل الإعلامي السعودي بتال القوس على الخط، حيث سخر من اختيار المدرب ستيفانو بيولي، مضيفاً مزيداً من الجدل على الساحة الكروية.

كتب محمد سعد – صدمة غير متوقعة بالمرة هي ما تمت الإشارة إليه عبر برنامج رياضة سكوب وذلك في ظل الحديث عن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام حيال النصر السعودي وهو رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ وذلك بتوضيح السبب الفعلي من وراء اختيار هذا المحترف على وجه التحديد لخلع القميص العالمي.

لتأتي المفاجأة بأن المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي قد وقع اختياره على تاليسكا من أجل الرحيل لأنه لاعب يقوم بإثارة البلبة بين باقة لاعبي الفريق وذلك أثناء التدريبات، ليس هذا فقط بل إنه يقوك بافتعال المشكلات كذلك.

ومن هنا تم ترديد أكثر من اسم نادٍ من المحتمل أن يحصل أي منهم على خدمات البرازيلي؛ أما النادي الأول والأكثر ترجيحًا فهو فنربخشة التركي، لتأتي أنباء أخرى مثيرة تشير إلى أن كلًا من العين الإماراتي والاتفاق السعودي هما أيضًا يرغبان في ضمه.

على هذا المنوال لم يُفوت الإعلامي بتال القوس التعليق على تلك الأحداث بطريقة ساخرة عبر منصة إكس حيث شارك خبر رحيل تاليسكا وكتب؛ ‏”ساديو ماني، مراوغات: لا، هداف: لا، تسديدات في الصندوق: لا، تسديدات خارج الصندوق: لا، صناعة: لا، قيادي: لا… الحل؟ بيع عقد تاليسكا”.

مع تكشف المزيد من التفاصيل حول رحيل تاليسكا وسخرية القوس، تستمر الأجواء الساخنة في مشهد كرة القدم، مع ترقب الجماهير لردود الأفعال القادمة.