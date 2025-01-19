المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف تقنية وصحية بالرياض: قدم الآن!

أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظائف تقنية وصحية شاغرة في مدينة الرياض. تأتي هذه الفرص كجزء من التزام المجلس بتطوير القطاع الصحي والتقني، ما يتيح للراغبين الانضمام إلى فريق عمل متميز والمساهمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية.

كتب محمد سعد – يسر المجلس الصحي السعودي الإعلان عن توفر وظائف شاغرة في الرياض، ويدعو الكفاءات المؤهلة للتقديم. تفاصيل الوظائف المتاحة أدناه:

الوظائف المتاحة:

1. إحصائي صحي

الوصف الوظيفي:

بكالوريوس في التخصصات الصحية (طب، صيدلة، أسنان، مختبرات، علوم طبية، معلوماتية صحية، الإحصاء الحيوي، الوبائيات).

خبرة لا تقل عن سنة في البيانات الصحية والسجلات الوطنية.

إجادة استخدام برامج التحليل الإحصائي مثل STATA أو ما يشبهه.

إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

سنوات الخبرة: سنة واحدة. المؤهل المطلوب: بكالوريوس. الإدارة: المركز الوطني للسرطان.

2. مصمم حلول أعمال

الوصف الوظيفي:

درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم معلومات إدارية، أو معلوماتية صحية.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة البكالوريوس، و3 سنوات لحملة الماجستير في نفس المجال (يفضل في القطاع الصحي).

يفضل الحاصلون على شهادة احترافية في البنية المؤسسية (TOGAF).

سنوات الخبرة: أكثر من 5 سنوات. المؤهل المطلوب: بكالوريوس. الإدارة: المركز الوطني للمعلومات الصحية.

مواعيد التقديم:

إحصائي صحي: من 16 يناير 2025 إلى 24 يناير 2025. الرابط

من 16 يناير 2025 إلى 24 يناير 2025. الرابط مصمم حلول أعمال: من 19 يناير 2025 إلى 23 يناير 2025. الرابط

إذا كنت تمتلك المؤهلات المطلوبة، فلا تفوت هذه الفرصة للانضمام إلى المجلس الصحي السعودي بالرياض. قدم الآن عبر المنصة المخصصة وساهم في إحداث تغيير إيجابي في مجال الرعاية الصحية