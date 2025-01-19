رغم الانتقادات: سالم الدوسري يتوج بجائزة “الرياضي المفضل” في Joy Awards

في حدث أثار تفاعلاً كبيراً، حصد النجم السعودي سالم الدوسري جائزة “الرياضي المُفضل” خلال حفل Joy Awards، رغم الدعوات السابقة لاعتزاله. هذا التكريم يؤكد مكانته في قلوب الجماهير ويبرز تأثيره الكبير على الساحة الرياضية.

كتب محمد سعد – مفاجأة من العيار الثقيل هي ما تم تفجيرها في ليلة أمس حيث انطلقت فعاليات حفل Joy Awards 2025 للنسخة الخامسة؛ وهو ما كان على أرض المملكة العربية السعودية وتحديدًا عاصمتها الرياض.

إذ في هذا الحفل تم تسليم باقة من الجوائز إلى مجموعة من كوكبة الأشخاص ذوي الشهر من مختلف المجالات؛ لتكون المفاجأة بالكشف عن هوية النجم الكروي الذي تمكن من الظفر بجائزة الرياضي المُفضل وهو كان قائد فريق الهلال السعودي.

هذا وقد أعلن مُقدم الجائزة تيري هنري اسم سالم الدوسري الفائز بأفضل رياضي؛ ليتسلمها منها قائد الأزرق ويُلقي كلمة معبرًا عن امتنانه الشديد وشكره.

جدير بالذكر أن الدوسري لاقى وابل من الهجوم العنيف خلال الفترة الأخيرة بسبب أدائه الذي لم يعجب له الكثير من الجمهور سواءً مع المنتخب السعودي أو الهلال؛ وهذا ما أدى إلى إطلاق حملات تطالبه بالاعتزال الدولي والمحلي كذلك.

تكريم سالم الدوسري في Joy Awards يعكس إصراره على مواصلة تحقيق الإنجازات، رغم الانتقادات، مما يعزز مكانته كنجم رياضي سعودي استثنائي