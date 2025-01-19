أسطورة الاتحاد: النصر يعاني من قائد فاقد للشغف ولاعبين بلا طموح

في تصريحات جريئة، كشف أسطورة نادي الاتحاد عن أبرز الكوارث التي يعاني منها فريق النصر، مشيراً إلى افتقاد القائد للشغف والطموح لدى اللاعبين. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير الفريق، الذين يتساءلون عن مستقبل الفريق في ظل هذه المشكلات.

كتب محمد سعد – أطلق النجم السابق لفريق الاتحاد السعودي محمد نور من خلال المنبر الإعلامي برنامج دورينا غير باقة من أقوى التصريحات عالية المستوى في حق فريق النصر السعودي؛ وهي ما أسدل الستار بها عن نقاط الضعف الحقيقية التي يعاني منها العالمي.

لتأتي في البداية إشارة إلى أن لاعبين النصر لا يملكون الطموح الذي يجعلهم راغبين في اقتناص النقاط والفوز على الخصوم والحصول على البطولات؛ وهنا أكد نور على أن هذا الأمر يعني أن الفريق في حاجة حقيقية إلى تدعيم صفوفه بلاعبين آخرين.

لتأتي الصدمة الثانية التي أطلقها على الجماهير هي ما تخص البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ حيث وصفه نور أنه صار فاقدًا للشغف وهذا ما يظهر على أدائه مع الفريق.

في نفس السياق وفي حلقة أخرى من برنامج آخر وهو برا 18 جاء الناقد الرياضي ناصر الجديع مؤكدًا على وجهة النظر التي طرحها محمد نور؛ حيث أشار إلى أن فريق النصر السعودي بشكلٍ عام قد انتهى موسمه على الصعيد المحلي أي في دوري روشن السعودي، والآن لم تعد له فرصة إلا في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن ثم تابع متطرقًا إلى جدل رحيل أندرسون تاليسكا؛ حيث أكد على أن البرازيلي لاعب حاسم والفريق خسره لفترات كثيرة.

تصريحات أسطورة الاتحاد تلقي الضوء على تحديات كبيرة يواجهها النصر، مما يضع إدارة النادي واللاعبين تحت ضغط لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح وتحقيق تطلعات الجماهير.