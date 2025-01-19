نور وعبد الغني يفاجئان بتوقعاتهما: بطل دوري روشن لن يكون النصر أو الهلال!

في تصريحات مثيرة، استبعد نجما الكرة السعودية السابقان محمد نور وحسين عبد الغني فريقي النصر والهلال من قائمة المرشحين لحسم لقب دوري روشن هذا الموسم. هذه التوقعات أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير الناديين وأعطت إشارات عن احتمالية ظهور بطل جديد يغير خريطة المنافسة.

كتب محمد سعد – من خلال حلقة أمس من برنامج دورينا غير تمت استضافة باقة من النقاد الرياضيين على أعلى مستوى من قِبل الإعلامي خالد الشنيف؛ وهم نجم الاتحاد السابق محمد نور، ونجم النصر والأهلي السابق حسين عبد الغني ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

وهم من طرحوا آرائهم ووجهات نظرهم حيال الفريق الذي يتوقعون أن يفوز ببطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم؛ ومن هنا جاءت المفاجأة المدوية لأن اسم النصر السعودي لم يكن مطروحًا ضمن التوقعات وحتى الهلال كان بعيدًا عنها نسبيًا.

إذ في البداية أشار عبد الغني إلى أن الاتحاد السعودي يعتبر هو الأقرب لتحقيق الدوري؛ وذلك في ظل المستويات المتقدمة له في المباريات.

أما نور فقد أوضح أن في الوقت الراهن يكون من الصعب تحديد الفائز بالبطولة؛ إلا أنه انضم إلى فريق عبد الغني مشيرًا إلى أن مستويات فريق النمور تجعله هو الأقرب بالكأس.

من الجدير بالذكر أن كلًا من الهلال والاتحاد برصيد 40 نقطة، إلا أن الزعيم في الصدارة والعميد في الوصافة من بعد انتهاء الجولة الخامسة عشر.

مع توقعات نور وعبد الغني المثيرة، يبقى عشاق كرة القدم في السعودية بانتظار ما ستسفر عنه منافسات دوري روشن، حيث المفاجآت واردة والحسم غير متوقع.