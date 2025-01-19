بيولي يكشف قراره النهائي حول مستقبل تاليسكا مع النصر السعودي في 2025

في تصريح طال انتظاره، أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قراره النهائي بشأن مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر السعودي لعام 2025. القرار يأتي وسط تكهنات واسعة حول استمرارية اللاعب مع الفريق في ظل التغيرات الفنية داخل النادي.

كتب محمد سعد – يظهر أحد المصادر الموثوقة تصرح عن سبب استبعاد مدرب نادي النصر السعودي “بيولي” اللاعب البرازيلي “أندرسون تاليسكا” من قائمة العالمي الأساسية.

حيث أوضح الحديث خلال برنامج رياضة سكوب أن “تاليسكا” تعمد إثارة الجدل والبلبلة بين اللاعبين في التدريبات الجماعية، وخلق مشكلات وخلافات، بالتالي قرر مدرب النصر السعودي “بيولي” رحيله نهائيًا عن العالمي.

وأشار مذيع برنامج رياضة سكوب إلى أن اللاعب البرازيلي “تاليسكا” بات قريب من التوقيع مع فريق تركي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية 2025.

مع إعلان بيولي قراره بشأن تاليسكا، يبقى السؤال مفتوحاً حول تأثير هذا القرار على طموحات النصر في الموسم المقبل، وسط ترقب جماهيري لمستقبل اللاعب مع النادي.