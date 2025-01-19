نجم ليفربول يفجر مفاجأة: يرغب في تمثيل الهلال السعودي بمونديال الأندية 2025

في تصريح أثار دهشة عشاق كرة القدم، أعلن أحد نجوم فريق ليفربول عن رغبته في تمثيل الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025. هذا الإعلان يعكس جاذبية النادي السعودي في الساحة الكروية العالمية ويزيد من التوقعات حول مستقبله في البطولة.

كتب محمد سعد – تصرح بعض المصادر الحصرية عن وجود رغبة من قِبل المصري “محمد صلاح” نجم ليفربول الإنجليزي في المشاركة مع نادي الهلال السعودي في مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

حيث أبدى “محمد صلاح” رغبته في المشاركة بمونديال الأندية 2025 في سياق المفاوضات الجارية بين الهلال السعودي وليفربول الإنجليزي.

فقد قدم الهلال السعودي بالفعل عرضًا كبيرًا لضم الدولي المصري “محمد صلاح” بقيمة 150 مليون ريالًا سعوديًا سنويًا، أي ما يعادل تقريبًا 32.5 مليون دولارًا، ليكون إجمالي الصفقة لمدة موسمين 300 مليون ريالًا أي ما يساوي 65 مليون دولارًا أمريكيًا.

كما أن عقد “صلاح” مع ليفربول الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويكون من حقه التوقيع لأي فريق مجانًا دون الرجوع لإدارة فريقه.

يأتي نادي الهلال السعودي في المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية النسخة 2025، بجانب كل من ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

تصريح نجم ليفربول يفتح الأبواب لمزيد من التوقعات بشأن انتقالات محتملة للهلال، مما قد يضيف قوة للفريق في مشواره بمونديال الأندية 2025.