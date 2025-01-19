اشترك الآن: المرور السعودي يحدد موعد طرح مزاد اللوحات الإلكتروني

أعلن المرور السعودي عن موعد انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني الذي يتيح للمواطنين والمقيمين فرصة اقتناء لوحات مميزة بسهولة عبر منصة أبشر. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات للراغبين في الحصول على لوحات فريدة.

كتب محمد سعد – تُشير الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية إلى طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد بتاريخ 19 يناير 2025، ويستمر التسجيل حتى الغد الإثنين 20/ 1.

على أن يتم التسجيل والاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عن طريق منصة أبشر الرقمية، والوصول إليها “من هُنا” مباشرةً.

ويجب أن يكون الشخص الذي يُريد الاشتراك يمتلك حساب مفعل ونشط على منصة أبشر، ويمتلك حساب بنكي مربوط به لإتمام عملية المزايدة على اللوحات المميزة.

فضلًا عن أن الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تفرض دفع رسوم الاشتراك في هذه الخدمة، وهي تُقدر بحوالي 800 ريالًا لمرة واحدة.

لا تفوت فرصة المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني المميز. اشترك الآن عبر منصة أبشر وكن من أول الحاصلين على اللوحات الفريدة التي تناسبك