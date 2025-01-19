البرتغالي كاسترو مدرب النصر السابق يظهر في الرياض: لغز يثير الجدل

أشعل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، موجة من الجدل بعد ظهوره المفاجئ في مدينة الرياض. الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع بين الجماهير أثارت تساؤلات حول أهداف زيارته وما إذا كانت مرتبطة بمستقبل تدريبي جديد في المملكة.

كتب محمد سعد – انتشار صورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس للمدرب البرتغالي “لويس كاسترو” المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، وهو يتواجد في مدينة الرياض، وتُشعل شرارة جدل كبير بين جماهير الفريق.

حيث إنه في الوقت الحالي يعاني نادي النصر السعودي من تذبذب واضطراب في المستوى تحت قيادة المدرب الإيطالي “ستيفانو بيولي”، وهذا الأمر يدفع جماهير العالمي نحو المقارنة بين المدربين.

ومع صورة “كاسترو” أعادت إلى الأذهان الفترة التي قضاها مع النصر السعودي وما حققه من نجاحات، مما استدعى مطالبة بعض جماهير العالمي بعودة البرتغالي لتدريب الفريق.

والبعض منهم يرى أن “لويس كاسترو” في الوقت الحالي يتمتع بخبرة كبيرة في دوري روشن السعودي، مما يجعله قادر على إخراج العالمي من محنته الحالية.

في سياق آخر يرى البعض أن عودة “كاسترو” ستكون خطوة إلى الوراء وليس للتقدم، وأن الفريق يحتاج إلى وجه جديد لتغيير الأجواء.

يُذكر أن “بيولي” مدرب نادي النصر السعودي يواجه ضغوطات كبيرة بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي البطولة التي كان وصيفًا لها في النسخة السابقة

النهاية:يبقى ظهور كاسترو في الرياض محور اهتمام الجماهير، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الظهور مجرد زيارة عابرة أم بداية لمخطط جديد في مسيرته التدريبية بالسعودية..