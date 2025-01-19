رياضة

البرتغالي كاسترو مدرب النصر السابق يظهر في الرياض: لغز يثير الجدل

البرتغالي كاسترو مدرب النصر السابق يظهر في الرياض: لغز يثير الجدل
البرتغالي كاسترو مدرب النصر السابق يظهر في الرياض: لغز يثير الجدل
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أشعل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، موجة من الجدل بعد ظهوره المفاجئ في مدينة الرياض. الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع بين الجماهير أثارت تساؤلات حول أهداف زيارته وما إذا كانت مرتبطة بمستقبل تدريبي جديد في المملكة.

كتب محمد سعد – انتشار صورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس للمدرب البرتغالي “لويس كاسترو” المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، وهو يتواجد في مدينة الرياض، وتُشعل شرارة جدل كبير بين جماهير الفريق.

حيث إنه في الوقت الحالي يعاني نادي النصر السعودي من تذبذب واضطراب في المستوى تحت قيادة المدرب الإيطالي “ستيفانو بيولي”، وهذا الأمر يدفع جماهير العالمي نحو المقارنة بين المدربين.

ومع صورة “كاسترو” أعادت إلى الأذهان الفترة التي قضاها مع النصر السعودي وما حققه من نجاحات، مما استدعى مطالبة بعض جماهير العالمي بعودة البرتغالي لتدريب الفريق.

والبعض منهم يرى أن “لويس كاسترو” في الوقت الحالي يتمتع بخبرة كبيرة في دوري روشن السعودي، مما يجعله قادر على إخراج العالمي من محنته الحالية.

في سياق آخر يرى البعض أن عودة “كاسترو” ستكون خطوة إلى الوراء وليس للتقدم، وأن الفريق يحتاج إلى وجه جديد لتغيير الأجواء.

يُذكر أن “بيولي” مدرب نادي النصر السعودي يواجه ضغوطات كبيرة بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي البطولة التي كان وصيفًا لها في النسخة السابقة

النهاية:يبقى ظهور كاسترو في الرياض محور اهتمام الجماهير، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الظهور مجرد زيارة عابرة أم بداية لمخطط جديد في مسيرته التدريبية بالسعودية..

شارك
وسوم:
إثارة الجدل
الدوري السعودي
الرياض
النصر السعودي
كرة القدم السعودية.
لويس كاسترو
مدرب النصر
مدربون عالميون.
السابق
بيان رسمي: الأهلي السعودي يجدد دعمه لـ”يايسله” رغم صدمة الجماهير
التالي
نجم ليفربول يفجر مفاجأة: يرغب في تمثيل الهلال السعودي بمونديال الأندية 2025