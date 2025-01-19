بيان رسمي: الأهلي السعودي يجدد دعمه لـ”يايسله” رغم صدمة الجماهير

في بيان رسمي أثار ردود فعل متباينة، أعلنت إدارة الأهلي السعودي عن استمرار المدرب “ماتياس يايسله” في قيادة الفريق، مؤكدة دعمها الكامل له رغم الانتقادات الجماهيرية المتزايدة. هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الإدارة لمنح المدرب فرصة لتحقيق الأهداف المرسومة.

كتب محمد سعد – على أثر خسارة النادي الأهلي السعودي أمام نظيره فريق الخلود في المباراة الأخيرة ضمن الجولة الـ 15 من مسابقة دوري روشن السعودي ظهرت مطالب الجماهير بإقالة الألماني “يايسله”، وتعيين مدير فني جديد لإنقاذ الراقي.

ولكن أصدرت إدارة النادي الأهلي السعودي بيان رسمي تؤكد من خلاله على استمرار “ماتياس يايسله” في قيادة الفريق.

فقد نص البيان على الآتي: “ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار وتقارير إعلامية بخصوص الجهاز الفني لفريق كرة القدم، وتؤكد شركة النادي الأهلي على أن المدرب الألماني “ماتياس يايسله” يواصل مهامه على رأس الجهاز الفني”.

تابع النص موضحًا: “مع استمرار الدعم الكامل من إدارة الأهلي لتحقيق تطلعات الفريق وطموحاته المستقبلية، وتشدد شركة النادي الأهلي على أن أي قرارات خاصة بالجهاز الفني أو الجانب الإداري سيتم الإعلان عنها حصريًا، وذلك عبر القنوات الإعلامية الرسمية”.

رغم اعتراض الجماهير، تؤكد إدارة الأهلي ثقتها في “يايسله”، مع تعهدها بالعمل على تحقيق نتائج إيجابية ترضي عشاق الراقي في المرحلة المقبلة.