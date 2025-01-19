مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا : إياب كأس الكونفدرالية بدون تقطيع

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة الزمالك ضد إنيمبا في إياب كأس الكونفدرالية، في مباراة حاسمة يطمح فيها الفريق الأبيض للتأهل. يمكنك متابعة اللقاء بث مباشر بدون تقطيع عبر منصات مختلفة مثل يلا شوت وتويتر.

كتب محمد سعد – يدخل فريق الزمالك المصري مواجهة حاسمة اليوم أمام فريق إنييمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، اللقاء الذي سيُقام على ملعب الدفاع الجوي يُمثل أهمية خاصة للزمالك رغم ضمان تأهله إلى ربع النهائي، حيث يسعى الفريق للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة.

تمكن الزمالك من حسم تأهله للدور المقبل بعد أداء مميز خلال خمس مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلين، ليجمع 11 نقطة تصدّر بها جدول ترتيب المجموعة سجّل الفريق 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ما يعكس توازنًا ملحوظًا بين الدفاع والهجوم ، في المباراة الأخيرة، حقق الزمالك فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-1 على فريق بلاك بولز الموزمبيقي شهد اللقاء تألق الشاب حسام أشرف الذي سجل هدفين، فيما أضاف النجم أحمد سيد “زيزو” الهدف الثالث ليواصل اللاعبون تقديم مستويات مميزة على الصعيد القاري.

أكد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، أن فريقه سيدخل مباراة اليوم بهدف الفوز فقط، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تقديم الأداء المميز خلال البطولة وقال جروس في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: “نحن نطمح لتحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها، وندرك جيدًا أن مواجهة إنييمبا لن تكون سهلة مباريات البطولات القارية دائمًا ما تكون صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير”، وأضاف: “إيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم هو التحدي الأكبر في كرة القدم نحن نعمل بجد لمعالجة الأخطاء وتطوير الأداء الجماعي”.

سيخوض الزمالك المباراة في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، من بينهم عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود حمدي “الونش”، أحمد حمدي، ومحمد حمدي ورغم هذه الغيابات، أكد جروس أنه يثق في قدرات باقي اللاعبين، موضحًا: “غياب بعض الأسماء يمنح الفرصة للاعبين آخرين لإثبات أنفسهم لدينا 24 ساعة لتحضير الفريق بشكل كامل وسنقوم ببعض التعديلات إذا لزم الأمر”.

على الجانب الآخر، يدخل فريق إنييمبا اللقاء وهو في موقف صعب، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني يتعين على الفريق النيجيري تحقيق الفوز إذا أراد الحفاظ على آماله في التأهل، ما يجعل المباراة شديدة الأهمية بالنسبة له.

إنييمبا يعتمد على أسلوب لعب قوي ومباشر، وسيحاول الضغط على الزمالك منذ البداية بحثًا عن هدف مبكر ومع ذلك، يعلم الفريق النيجيري أن المهمة ستكون معقدة أمام فريق قوي بحجم الزمالك.

بالنسبة للزمالك، تمثل المباراة فرصة لتعزيز الثقة قبل خوض الدور ربع النهائي الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة وسيساعده على الحفاظ على نسق الأداء المميز أما إنييمبا، فلا يملك خيارًا سوى الفوز ليبقي على آماله في التأهل، وهو ما يضفي طابعًا تنافسيًا قويًا على المباراة.

رغم ضمان التأهل، أظهر الزمالك اهتمامًا كبيرًا بتطوير الجانب الدفاعي والهجومي على حد سواء سجل الفريق 8 أهداف في 5 مباريات، بينما استقبل 3 أهداف فقط، ما يعكس قدرة كبيرة على التوازن بين الدفاع والهجوم يسعى جروس لاستغلال المباراة لمواصلة تحسين هذا الجانب قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

تشهد المجموعة الرابعة منافسة قوية على بطاقة التأهل الثانية بين المصري وإنييمبا في الوقت نفسه، سيكون فريق بلاك بولز الموزمبيقي، الذي يحتل المركز الأخير، أمام اختبار صعب ضد المصري البورسعيدي.

تنتظر جماهير الزمالك أداءً قويًا يعكس روح الفريق وإصراره على تقديم الأفضل في البطولة القارية ورغم الغيابات، يبقى الفريق مرشحًا قويًا لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع تميز اللاعبين الأساسيين والبدلاء في تقديم مستويات جيدة.

مع اقتراب مرحلة ربع النهائي، يركز الزمالك على رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين وقال جروس: “نحن مستعدون لمواجهة أي فريق في الأدوار المقبلة ولكن تركيزنا الآن منصب على مباراة اليوم فقط” هذا التصريح يعكس الالتزام الكبير داخل صفوف الفريق ورغبتهم في تحقيق لقب البطولة.

لا تفوت الفرصة لدعم فريقك المفضل ومتابعة أحداث مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر اليوم، حيث الإثارة والتحدي في انتظارك.