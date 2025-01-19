مشاهدة مباراة المصري وبلاك بولز : إياب كأس الكونفدرالية بدون تقطيع

تتجه أنظار جماهير المصري البورسعيدي نحو المباراة المرتقبة ضد فريق بلاك بولز في إياب كأس الكونفدرالية. يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل، ويمكن متابعة اللقاء بث مباشر بدون تقطيع عبر يلا شوت وتويتر لمواكبة الأحداث لحظة بلحظة.

كتب محمد سعد – يخوض فريق النادي المصري اليوم مباراة حاسمة ضد فريق بلاك بولز في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الفريق المصري الذي يسعى للتأهل إلى ربع النهائي، يعرف أن أمامه خيار واحد فقط: الفوز. لا يوجد مجال للخطأ في هذه المباراة التي قد تحدد مصير الفريق في البطولة ، وفي بداية دور المجموعات، كان المصري في وضع مريح نسبياً، حيث كان يتصدر المجموعة لعدة جولات، ولكن مع تطور المباريات، أصبح يتعين عليه الآن حسم التأهل بشكل رسمي عبر الفوز في هذه المباراة.

يدخل المصري اللقاء في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد تأهله المبكر إلى ربع النهائي. ورغم هذا التفاوت في النقاط، إلا أن المصري لا يزال يمتلك الفرصة القوية للتأهل، خاصةً مع فوزه في هذه المباراة، حيث ستكون النقاط الثلاث بمثابة ضمان لعبه في الدور المقبل.

من جانب آخر، فريق إنيمبا النيجيري الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المصري، لا يزال يطارد حلم التأهل. وهذا يجعل من فوز المصري أمراً ضرورياً للابتعاد عن الضغط ومواصلة المنافسة في البطولة، أما بلاك بولز، الفريق الذي يقع في أسفل ترتيب المجموعة، فلا يزال أمامه أمل ضعيف في التأهل إذا ما تمكن من تحقيق انتصار مفاجئ على المصري لكن هذا الفوز سيكون ضرورياً للغاية بالنسبة لهم إذا أرادوا الحفاظ على آمالهم في الاستمرار في البطولة.

تصريحات المدرب علي ماهر

وفي تصريحاته قبل المباراة، أبدى المدرب علي ماهر تفاؤلاً كبيراً، معتبراً أن فريقه مستعد تماماً لخوض هذه المواجهة المصيرية. وقال: “نركز على الفوز فقط في هذه المباراة. نحن نعلم أن الطريق إلى ربع النهائي لا يمر إلا عبر الفوز في هذه المباراة، والجميع في الفريق عازم على تقديم أقصى ما لديه لتحقيق ذلك”

وأضاف ماهر: “لا يمكننا إضاعة المزيد من الفرص. لقد عملنا بشكل جاد خلال الأيام الماضية، ونتطلع لأن نكون في أفضل حالاتنا عندما نواجه بلاك بولز. اللاعبون أظهروا روح قتالية عالية، وأشعر بالفخر بما قدموه من جهد حتى الآن”.

كما أشاد ماهر بالدور الذي سيلعبه جمهور النادي المصري في تحفيز الفريق. “جمهورنا العريق سيكون له دور كبير في المباراة. نحن نعلم أن هذا الجمهور سيقف خلفنا بكل قوته. نحن بحاجة إلى دعمهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لأسعدهم بالتأهل إلى ربع النهائي”.

ومع كل هذه الآمال والطموحات، إلا أن المصري سيخوض المباراة دون خدمات جناحه المتألق محمد الشامي، الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري المصري أمام فاركو.

وقد أكد ماهر أن غياب الشامي سيكون له تأثير كبير على الفريق، خاصةً أن الشامي كان أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، بفضل سرعته ومهاراته في صناعة اللعب. “إن غياب الشامي يمثل ضربة قوية لنا، ولكننا على يقين بأننا سنجد البديل المناسب في هذه المباراة. لدينا لاعبين قادرين على تعويض غيابه، وسنعمل على تكييف خططنا لتلبية احتياجات المباراة”.

من ناحية أخرى، يواجه فريق بلاك بولز تحدياً كبيراً في هذه المباراة. بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات، يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط. ورغم أن الفرصة في التأهل تكاد تكون معدومة، إلا أن الفوز على المصري قد يحيي آمالهم في الوصول إلى ربع النهائي ، ويخوض بلاك بولز المباراة بأقصى قوة ممكنة، أملاً في تحقيق المفاجأة والانتصار على المصري. ورغم الوضع الصعب للفريق، إلا أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وقد يكون لديهم ما يكفي من الدوافع لتقديم أداء قوي في هذه المواجهة.

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