انخفاض حاد في درجات الحرارة بالكويت إلى 2 مئوية: توقعات بالضباب والأمطار

تشهد الكويت خلال الأيام القادمة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2 مئوية في بعض المناطق. وتزامناً مع هذا الانخفاض الشديد، تشير التوقعات إلى احتمالية تشكل الضباب وهطول أمطار خفيفة، مما يزيد من الحاجة للاستعداد لهذه الأجواء الباردة.

كتب محمد سعد – توقع متنبئ جوي أول في إدارة الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن تنخفض درجات حرارة الطقس في البلاد وتتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم بسذغث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقال العتيبي في تصريح امس السبت، إن بداية العام القادم 2025 يشهد انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرص لتشكل الضباب بشكل كثيف، إضافة إلى وجود فرص لهطول الأمطار.

وأشار إلى أنه متوقع كذلك أن تنخفض درجات حرارة الطقس بشكل أكبر في المناطق البرية، منوها إلى انخفاض سرعة الرياح الليلة مع تحول اتجاهها إلى شمالية غربية.

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتشكل الضباب، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة البرد القارس، وخصوصاً أثناء القيادة والتنقل خلال الفترات التي تشهد ضعف الرؤية.