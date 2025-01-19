هبه يعلق على مشادة الدوسري وليوناردو: “لعيونه سيتم طرده!”

في تصريحات مثيرة للجدل، علق المحلل الرياضي هبه على المشادة التي وقعت بين النجم السعودي سالم الدوسري والبرازيلي ليوناردو، مشيراً إلى أن تداعيات هذا الخلاف قد تصل إلى طرد أحدهما من الفريق. هذه التصريحات أشعلت النقاش بين الجماهير، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الواقعة على مستقبل الفريق.

كتب محمد سعد – دخل قائد الهلال، سالم الدوسري، في مشادة مع زميله ماركوس ليوناردو، بسبب الخلاف على تنفيذ ركلة الجزاء المحتسبة أمام الفتح.

حقق الهلال انتصارًا كاسحًا بتسعة أهداف دون مقابل على منافسه الفتح، في المباراة التي أُقيمت يوم الخميس على استاد المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت كاميرات الجماهير لحظة الخلاف بين سالم الدوسري وماركوس ليوناردو، حيث أصر الأخير على تنفيذ ركلة الجزاء، مشيرًا إلى أن المدرب جيسوس قد كلفه بهذه المهمة مسبقًا.

من جانبه، حاول سالم إقناع ليوناردو بأنه المنفذ الأول لركلات الجزاء في الفريق، وأن المسؤولية تقع على عاتقه، إلا أن النقاش لم يدم طويلًا، حيث انسحب سالم غاضبًا، مطأطئ الرأس.

في هذا السياق، علق الإعلامي الرياضي علي هبه بشكل ساخر على الواقعة، قائلاً: “المباراة القادمة لن نرى ماركوس ليوناردو أساسيا”.

وأضاف: “لعيون سالم سيتم طرده”.

جدير بالذكر أن هذا الفوز عزز صدارة الهلال للدوري برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

مع تزايد الجدل حول مشادة الدوسري وليوناردو، يبقى القرار النهائي لإدارة الفريق هو الحاسم في هذه الأزمة، حيث ينتظر الجمهور حلاً يعيد الاستقرار للفريق.