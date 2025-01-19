الفراج يكشف السبب الحقيقي وراء انسحاب الأهلي من مواجهة الهلال: “حال يوجع”

في تصريحات صادمة، كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج عن السبب الحقيقي وراء انسحاب النادي الأهلي من مواجهة الهلال، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للنادي يبعث على القلق. هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول مستقبل الأهلي ومدى قدرته على المنافسة في ظل الظروف الراهنة.

كتب محمد سعد – كشف الإعلامي الرياضي تفاصيل مثيرة وصادمة تتعلق بأسباب انسحاب فريق الأهلي للكرة الطائرة من مواجهة نادي الهلال هذا الموسم.

تمكن الهلال من تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 بعد انسحاب الأخير من منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ما منح الهلال نقاط المباراة كاملة.

في هذا السياق، أوضح الإعلامي وليد الفراج الأسباب قائلاً: “للأسف، انسحب الأهلي من تلك المباراة بسبب مشكلة في الحجوزات”.

وأضاف: “إدارة الأهلي أرسلت أسماء اللاعبين للحجز على دفعتين، مما تسبب في ارتفاع أسعار التذاكر قبل موعد المباراة”.

وتابع الفراج: “أرسلت الشركة المسؤولة عن الحجوزات بريدًا إلكترونيًا للنادي يُوضح الأسعار الجديدة، ولكن يبدو أن الموظف المسؤول لم يراجع البريد في الوقت المناسب. نتيجة لذلك، لم يتم الاتفاق على السعر الجديد، وانسحب الفريق”.

وأخيرًا، وصف الفراج الواقعة بأنها دليل على وجود خلل إداري داخل النادي، قائلاً: “هذا مثال على الطريقة التي تُدار بها بعض الأمور في إدارة الأهلي، تخيلوا أين وصل به الحال الأهلي”.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي لكرة القدم يواجه ظروفًا مشابهة لفريق الكرة الطائرة، إذ يمر النادي بفترة صعبة جدًا، أبرزها الفشل في إبرام أي تعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على الرغم من وعود الإدارة لجماهير النادي بتحقيق ذلك.

مع استمرار الجدل حول انسحاب الأهلي، تظل الجماهير بانتظار خطوات جادة من الإدارة لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح، وسط تطلعات بمستقبل أفضل للنادي.