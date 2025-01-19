محمد نور: هذا اللاعب عقبة أمام نجاح النصر ويجب التخلص منه

في تصريحات مثيرة، أشار أسطورة كرة القدم السعودية محمد نور إلى أن نادي النصر يحتاج إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوفه، مشدداً على ضرورة الاستغناء عن أحد اللاعبين الذي يرى أنه يعيق تقدم الفريق. هذه التصريحات أشعلت الجدل بين جماهير النصر، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لهذه الرؤية.

كتب محمد سعد – أكد محمد نور، الأسطورة السابق لفرق الاتحاد، أن النصر يعاني من مشكلات عدة أدت إلى تراجع أدائه هذا الموسم.

وأوضح نور في تصريحاته: “يعاني النصر من عدة مشاكل، أبرزها ضعف مستوى اللاعبين المحليين وتراجع مستوى الأجانب، مما يستوجب تغييرهم”.

وأضاف: “اللاعبون المحليون يعتمدون بشكل كبير على اللاعبين الأجانب، ولذلك يخوضون المباريات دون حماس، مقتصرين على أداء الواجب فقط، دون التفكير في النتائج”.

وتطرق إلى حال كريستيانو رونالدو قائلًا: “حتى كريستيانو، الذي كان مثالاً يحتذى به، لم يعد يقاتل كالسابق وفقد الطموح والشغف، رونالدو يلعب الآن دون شغف.. لا فائدة من تجديد عقده”.

وختم نور قائلًا: “للأسف هذه الحقيقة لا يرغب المشجع النصراوي في سماعها، لكنها طريقه للنجاح، رونالدو أصبح ضعيف فنيا، وأنا ضد فكرة تجديد عقد رونالدو، إذ لم يعد يقدم المستوى الذي ظهر به في موسمه الأول فالأفضل التخلص من رونالدو في أقرب وقت ممكن والبحث عن رأس حربة جديد”.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المرتبة الرابعة في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بمجموع 29 نقطة، وهو ما يجعله يتخلف بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، كما خرج من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

تصريحات محمد نور تضع إدارة النصر تحت المجهر، حيث ينتظر الجمهور قرارات حاسمة تعيد الفريق إلى طريق النجاح وتحقق طموحاتهم في المنافسات المقبلة.