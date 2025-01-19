“وش دخل زوجته؟”.. الجحلان ينتقد سعيد العويران بسبب تدخله للصلح

في موقف أثار تفاعلاً واسعاً، هاجم الإعلامي الرياضي الجحلان اللاعب السابق سعيد العويران، عقب محاولته التوسط لحل خلاف بين طرفين. وأشار الجحلان إلى تفاصيل أثارت جدلاً كبيراً بين المتابعين، حيث انتقد التدخل وربطه بمسائل شخصية قائلاً: “وش دخل زوجته؟”، ما زاد من حدة النقاش في الأوساط الرياضية والإعلامية.

كتب محمد سعد – وجه الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان انتقادًا حادًا لنجم الكرة السعودية السابق سعيد العويران، بسبب تدخله للصلح بين الإعلامي وليد الفراج وأحد الأشخاص المتورطين في قضية معه.

وكان وليد الفراج قد رفع مؤخرًا شكوى قانونية ضد أحد الأشخاص بعد توجيهه اتهامات وإساءات شخصية له دون تقديم أدلة واضحة.

من جانبه، حاول سعيد العويران التوسط للتخفيف من حدة الخلاف، سعيًا لإقناع الفراج بالتنازل عن الشكوى.

واختار العويران توجيه رسالته إلى الفراج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التواصل المباشر، وهو ما أثار استياء الجحلان، الذي رد قائلًا: “أنت خبير فقط في الإساءة لنادي الهلال والتشكيك في نتائجه، أما التوسط للصلح فلا تجيده”.

وأضاف الجحلان: “وش دخل زوجته في القضية؟ ولماذا لا تتواصل مع الفراج مباشرة إذا كنت تملك رقمه؟ هذه التصرفات لا يقوم بها شخص عاقل أمام الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي”.

يُذكر أن الفراج كان قد اشتكى “سعود السمار” بعد أن وصفه بالكاذب وأطلق عليه عبارات أخرى أثارت استياءه وغضبه.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من وليد الفراج حول طلب سعيد العويران بالتنازل عن القضية، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق.

وسط الجدل المستمر، يبقى تساؤل الجماهير حول تأثير هذا الخلاف على العلاقات داخل الوسط الرياضي، ومدى إمكانية تهدئة الأجواء خلال الأيام المقبلة.