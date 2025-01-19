عارف يتهم الهلال بالكذب في أربع صفقات: “عملوها مع بنزيما”

في تصريحات مثيرة، وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف اتهامات لنادي الهلال بشأن عدم الشفافية في أربع صفقات سابقة، مشيراً إلى موقف مشابه لما حدث مع النجم كريم بنزيما. تصريحات عارف أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير الكرة السعودية، وسط تساؤلات حول صحة هذه الادعاءات وتأثيرها على سمعة الهلال.

كتب محمد سعد – وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف اتهامًا ساخرًا لنادي الهلال بشأن مفاوضاته مع لاعبين عالميين مثل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

يعمل نادي الهلال حاليًا بجدية كبيرة لتعزيز صفوفه بلاعبين عالميين استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي إطار هذه الجهود، دخل الهلال في مفاوضات جادة مع النجم المصري محمد صلاح، الذي دخل الفترة الحرة من عقده مع ليفربول، سعيًا لضمه إلى صفوف الفريق.

وفي هذا السياق، نشر جمال عارف تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، هاجم فيها الهلاليين بأسلوب ساخر، متهمًا إياهم بالمبالغة في تصريحاتهم بشأن المفاوضات.

وقال عارف في تغريدته بشكل ساخر: “هم أول من فاوضوا كريستيانو رونالدو، وأول من فاوضوا ليونيل ميسي، وكان بإمكانهم التعاقد مع كريم بنزيما”.

وأضاف: “جديدهم في 2025 أنهم أول من فاوض محمد صلاح”.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سبق أن دخل في مفاوضات رسمية مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح، لكن النادي الإنجليزي رفض جميع العروض، مفضلًا الإبقاء على نجمه المصري.

مع تصاعد الجدل حول تصريحات عارف، تترقب الجماهير رد الهلال الرسمي، خصوصاً أن هذه الاتهامات قد تؤثر على سمعة النادي ومسيرته في سوق الانتقالات.