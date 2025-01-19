“أخيرًا قال الحقيقة”.. رابطة الأهلي تعتذر لإعلامي بعد اعترافه

في تطور لافت، قدمت رابطة النادي الأهلي اعتذارًا رسميًا لإعلامي شهير عقب اعترافه بحقائق تتعلق بموقفه السابق تجاه النادي. هذا الاعتذار جاء بعد سلسلة من الخلافات والتوترات التي أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي.

كتب محمد سعد – قدمت رابطة مشجعي الأهلي اعتذارها للإعلامي الرياضي وليد الفراج، بعد الهجوم الحاد الذي شنته عليه في الأسابيع الماضية، بسبب ما اعتبرته تجاهلًا للنادي الأهلي ومشاكله في برنامجه.

يعيش النادي الأهلي فترة صعبة تُعد من الأسوأ في تاريخه الرياضي، حيث يسعى للحصول على دعم من صندوق الاستثمارات العامة لتدعيم صفوفه بلاعبين أجانب مميزين، بهدف المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا.

قبل أيام قليلة، وجهت رابطة الأهلي انتقادات شديدة للفراج، متهمة إياه بتركيز برنامجه على مشاكل ومستجدات ناديي الهلال والاتحاد، مع إهمال الحديث عن الأهلي، الذي يُعتبر من أعرق الأندية في السعودية.

لكن يوم أمس، فوجئت الرابطة بتخصيص الفراج نصف حلقة من برنامجه للحديث عن قضايا النادي الأهلي ومطالب جماهيره.

في هذا السياق، نشرت رابطة الأهلي مقطعًا لتصريحات الفراج وعلقت عليه قائلة: “ربما كان انتقادنا لك سببًا في تخصيص وقت من برنامجك للحديث عن الأهلي، في كل الأحوال، نعتذر ونقدّر وقفتك وكلامك”.

وأضافت الرابطة: “أخيرًا اعترفت بالحقية! الكعكة تُقسّم بين الهلال والنصر والاتحاد، ويقولون للأهلي: ما تبقى من الكعكة لكم”.

يُذكر أن رئيس نادي الأهلي، خالد العيسى، وعد جماهير ناديه بالتعاقد مع ثنائي أجنبي لتعزيز الفريق، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ وعده بسبب محدودية الميزانية.

مع هذا الاعتذار، تأمل جماهير الأهلي أن يكون هذا الاعتراف خطوة نحو تصحيح المسار وتعزيز الروح الرياضية بين الإعلام والنادي.