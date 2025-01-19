يوسف خميس: الهلال يحصل على الدعم بالكريك والنصر بالملعقة

في تصريحات مثيرة، أشار المحلل الرياضي يوسف خميس إلى وجود فرق كبير في مستوى الدعم الذي يحصل عليه الهلال والنصر، مشبهاً دعم الهلال بالكريك ودعم النصر بالملعقة. هذه التصريحات أثارت تفاعلاً كبيراً بين جماهير الناديين، حيث انقسمت الآراء حول دقة هذا الوصف.

كتب محمد سعد – وجّه يوسف خميس، نجم النصر السابق، رسالة حادة إلى مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، تزامنًا مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تفصلنا أيام قليلة عن اختتام الميركاتو الشتوي، ولم يقم النصر بأي تغييرات تذكر في صفوف الفريق حتى الآن، كما لم يدخل في مفاوضات جدية مع أي من اللاعبين، على عكس الهلال الذي أصبح أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع نجوم عالميين مثل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

في هذا السياق، عبّر خميس عن استيائه من أداء صندوق الاستثمارات العامة، المالك لأندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد، قائلاً: “الهلال يأخذ الدعم بالكريك، بينما النصر يحصل عليه بالملعقة فقط”.

وأضاف خميس: “الهلال، الذي يملك كل ما يحتاجه، يتفاوض الآن مع أسماء كبيرة مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وفينيسيوس جونيور ولاعبين آخرين، بينما النصر لا نسمع عنه أي أخبار”.

وأكمل قائلاً: “سعد اللذيذ أصبح مشغولاً بتلبية طلبات الهلال، متناسيًا نادي النصر الذي يعتبر المسوّق الأول للدوري السعودي، بفضل وجود كريستيانو رونالدو”.

تجدر الإشارة إلى أن النصر توصّل لاتفاق رسمي مع كريستيانو رونالدو لتمديد عقده لموسم إضافي، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2026.

تصريحات يوسف خميس تسلط الضوء على الجدل المستمر بشأن توزيع الدعم بين الأندية السعودية، مما يدعو لمزيد من الشفافية في هذا الملف لتجنب الاحتقان الجماهيري.